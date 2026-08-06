7 августа в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Илбирс». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.
«Талант»
Турнирное положение: «Оранжевые» логично пребывают в группе середняков. Сейчас они находятся на 9-м месте турнирной таблицы.
При этом «Талант» на 11 очков отстает от топ-6. А вот в свои ворота команда пропустила 19 мячей в 18 матчах чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, потерпев поражение от «Нефтчи» Кочкор-Ата (0:2).
До того команда сыграла вничью с «Дордоем» (0:0). Зато с «Кыргызалтыном» она расправилась легко и непринужденно (6:1).
В двух последних домашних матчах «Талант» не забил ни одного мяча. Да и вообще, команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
Состояние команды: «Талант» не блещет стабильностью результатов. Да и победила команда всего 4 раза в 18 матчах.
Плюс «Талант» исторически успешно противостоит «Илбирсу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих. К тому же в четырех последних очных встречах она не пропускала от «ирбисов».
«Илбирс»
Турнирное положение: «Ирбисы» пытаются избежать борьбы за выживание. На данный момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.
При этом «Илбирс» на 6 очков оторвался от зоны вылета. Забила команда 20 мячей при 31 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно расправилась с «Алдиером» (4:0).
До того «Илбирс» был дважды подряд обыгран «Озгоном» — 0:1 и 1:5. Да и «барсам» команда уступила вчистую (1:4).
При этом «Илбирс» на чужих полях выступает крайне слабо. Команда в 8 матчах вне родных стен добыла лишь одну викторию.
Состояние команды: «Илбирс» ныне выглядит бледновато. Команда только прервала четырехматчевый пораженческий сериал.
«Ирбисы» уже два года не могут обыграть «Талант». А вот в матче первого круга соперники расписали сухой паритет.
Несомненно, «Илбирс» постарается зацепиться за очки. Вот только пропускает команда фактически два мяча за матч. И как с такими проблемами рассчитывать на что-то позитивное?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Талант» фаворитом с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.48, а победа «Илбирса» — в 6.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.17 и 1.62.
Прогноз: «Ирбисы» имеют проблемы с надежностью тылов, к тому же неудачно играют с «Талантом».
Ставка: Победа «Таланта» в 1-м тайме за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.34.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Илбирс» до последней победы уступил 4 раза кряду
- «Оранжевые» дома в среднем забивают фактически 2 гола за матч
- «Ирбисы» добыли всего 5 очков в 8 выездных матчах
- «Талант» не пропускал от «Илбирса» в 4 последних очных поединках