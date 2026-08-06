прогноз на матч 16-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.09

7 августа в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Илбирс». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

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«Талант»

Турнирное положение: «Оранжевые» логично пребывают в группе середняков. Сейчас они находятся на 9-м месте турнирной таблицы.

При этом «Талант» на 11 очков отстает от топ-6. А вот в свои ворота команда пропустила 19 мячей в 18 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, потерпев поражение от «Нефтчи» Кочкор-Ата (0:2).

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До того команда сыграла вничью с «Дордоем» (0:0). Зато с «Кыргызалтыном» она расправилась легко и непринужденно (6:1).

В двух последних домашних матчах «Талант» не забил ни одного мяча. Да и вообще, команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

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Состояние команды: «Талант» не блещет стабильностью результатов. Да и победила команда всего 4 раза в 18 матчах.

Плюс «Талант» исторически успешно противостоит «Илбирсу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих. К тому же в четырех последних очных встречах она не пропускала от «ирбисов».

«Илбирс»

Турнирное положение: «Ирбисы» пытаются избежать борьбы за выживание. На данный момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» на 6 очков оторвался от зоны вылета. Забила команда 20 мячей при 31 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно расправилась с «Алдиером» (4:0).

До того «Илбирс» был дважды подряд обыгран «Озгоном» — 0:1 и 1:5. Да и «барсам» команда уступила вчистую (1:4).

При этом «Илбирс» на чужих полях выступает крайне слабо. Команда в 8 матчах вне родных стен добыла лишь одну викторию.

Состояние команды: «Илбирс» ныне выглядит бледновато. Команда только прервала четырехматчевый пораженческий сериал.

«Ирбисы» уже два года не могут обыграть «Талант». А вот в матче первого круга соперники расписали сухой паритет.

Несомненно, «Илбирс» постарается зацепиться за очки. Вот только пропускает команда фактически два мяча за матч. И как с такими проблемами рассчитывать на что-то позитивное?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Талант» фаворитом с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.48, а победа «Илбирса» — в 6.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.17 и 1.62.

Прогноз: «Ирбисы» имеют проблемы с надежностью тылов, к тому же неудачно играют с «Талантом».

2.09 Победа «Таланта» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Талант» — «Илбирс» принесёт чистый выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Победа «Таланта» в 1-м тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.34 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Талант» — «Илбирс» позволит вывести на карту выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Обе забьют за 2.34.

Пять причин, почему ставка зайдет