прогноз на матч 16-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.30

7 августа в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Дордой»

Турнирное положение: «Жёлто-синие» окопались в группе середняков. Сейчас они находятся на скромном 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Дордой» аж на 9 очков отстает от топ-6. А вот в свои ворота команда пропустила 24 мяча в 18 матчах чемпионата Кыргызстана.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела шикарно, учинив форменный разгром «Кыргызалтыну» (5:1).

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До того команда сыграла вничью с «Талантом» (1:1) и «Алгой» (1:1), а вот той же «Алге» уступила досадным образом (1:2).

В двух последних домашних матчах «Дордой» пропустил всего один мяч. Да и вообще, в родных стенах команда победила всего 2 раза в 8 матчах.

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Состояние команды: «Дордой» не блещет стабильностью результатов. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.

Плюс «Дордой» исторически успешно противостоит «нефтяникам». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтяники» находятся в когорте середняков лиги. Ныне команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата вряд ли осилит борьбу за высокие места. Забила команда 20 мячей при 26 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда талантливо расправилась с «Талантом» (2:0).

До того «Нефтчи» Кочкор-Ата уверенно переиграл «Алдиер» (3:1). Хотя несколько ранее команда уступила тому же сопернику (0:2).

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата на чужих полях крайне немиролюбив. В 8 матчах команда расписала лишь одну мировую.

Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата ныне выглядит симпатично. Две победы кряду явно окрылили «нефтяников».

«Нефтяники» уже больше трех лет не могут обыграть «Дордой». Да и в трех последних очных встречах команда уступила сопернику.

Безусловно, команда постарается зацепиться за очки. Да и в двух своих последних матчах «нефтяники» пропустили лишь однажды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Дордой» фаворитом с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.80, а победа «Нефтчи» Кочкор-Ата — в 5.49.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.72 и 2.00.

Прогноз: «Нефтяники» сильно прибавили в последних матчах, к тому же «Дордой» дома выиграл всего 2 раза в 8 матчах.

2.30 «Нефтчи» Кочкор-Ата не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Дордой» — «Нефтчи» Кочкор-Ата принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: «Нефтчи» Кочкор-Ата не проиграет за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь одна из команд.

2.02 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Дордой» — «Нефтчи» Кочкор-Ата позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Обе не забьют за 2.02.

Пять причин, почему ставка зайдет