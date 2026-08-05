прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 3.15

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Борац» из Боснии и Герцеговины будет принимать МЛ «Витебск» из Беларуси. Игра пройдет в Баня-Луке 6 августа. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.15.

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«Борац»

Турнирная таблица: «Борац» завоевал титул чемпиона Боснии и Герцеговины, набрав 86 очков в минувшем сезоне. Это позволило боснийскому клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Последние матчи: В первом раунде ЛЧ «Борац» проиграл болгарскому «Левски» (1:1 — ничья дома, 0:4 — поражение в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций боснийцы оказались сильнее молдавского «Петрокуба» (3:0 — дома, 3:3 — в гостях).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Борац» в последних матчах одержал одну победу, сыграл две встречи вничью и в двух играх потерпел поражение.

МЛ «Витебск»

Турнирная таблица: «Витебск» завоевал титул чемпиона Беларуси, набрав в сезоне 2025 68 очков, опередив минское «Динамо» на 5 баллов. В нынешнем розыгрыше белорусского чемпионата МЛ «Витебск» занимает 2-е место с активом в 31 очко. От лидера — минского «Динамо» отставание составляет 2 балла.

Последние матчи: В Лиге чемпионов клуб из Беларуси проиграл лучшей команде Румынии — команде «Университатя Крайова» (1:4 — поражение дома, 0:1 — поражение в гостях).

Из Лиги чемпионов МЛ «Витебск» перебрался в Лигу конференций, во втором квалификационном раунде еврокубка беларусы переиграли черногорскую «Сутьеску» (3:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Витебск» одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

МЛ «Витебск» проиграл «Университате Крайова» в Лиге чемпионов (1:5) и выиграл у «Сутьески» (5:1)

«Борац» проиграл «Левски» в Лиге чемпионов (1:5) и выиграл у «Петрокуба» в Лиге конференций (6:3)

МЛ «Витебск» и «Борац» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бораца» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.77. Ничья оценивается в 3.60. На победу МЛ «Витебск» — 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.70.

Прогноз: Обе команды будут стремиться добиться преимущества перед ответной встречей. «Витебск» традиционно активен в атаке, в последних четырех еврокубковых матчах «Витебск» забил шесть голов, а у «Бораца» есть проблемы в обороне, это показали игры против «Петрокуба».

3.15 Фора МЛ «Витебск» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Борац» — МЛ «Витебск» принесёт прибыль 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: Фора МЛ «Витебск» (0) с коэффициентом 3.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.02 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Борац» — МЛ «Витебск» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.