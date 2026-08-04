С голами будет напряженка?!

прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.00

5 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Панатинаикос» и ЦСКА 1948. Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Панатинаикос» уже прошел один раунд квалификации. Греки по сумме двух матчей переиграли «Пакш».

При этом «Панатинаикос» в 4 летних спаррингах победил 3 раза при одном поражении. В них команда забила 11 мячей при 5 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела скромно. «Панатинаикос» не сумел одолеть «Пакш» (2:2).

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До того команда переиграла венгров (2:1). Причем во втором поединке решающий мяч греки забили в самом эндшпиле встречи.

При этом «Панатинаикос» в пяти последних матчах победил 3 раза. В них команда забила 11 мячей в ворота соперников при 8 пропущенных.

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Состояние команды: «Панатинаикос» пока только раскачивается. В двух последних матчах команда пропустила 3 мяча.

И уж точно «Панатинаикос» будет действовать первым номером. Греки способны прибавлять, да и еврокубкового опыта у них куда больше, чем у соперника.

ЦСКА 1948

Турнирное положение: ЦСКА 1948 успешно стартовал в чемпионате Болгарии. Там команда занимает 2-е место после трех туров.

К тому же ЦСКА 1948 в среднем забивает 2 мяча за матч. Да и в 5 матчах нового сезона команда не проиграла ни разу.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка, переиграв «Арду» (2:1).

Несколько ранее команда в серии пенальти одолела трнавский «Спартак». До того она нанесла поражение «Ботеву» Враца (2:1).

В 5 своих последних матчах ЦСКА 1948 добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: ЦСКА 1948 имеет довольно надежные тылы. Вот только явно не стоит переоценивать проход словаков в предыдущем раунде.

У болгар есть небольшое преимущество в виде того, что команда уже начала выступления в своем чемпионате. Правда, это же сопряжено с двойной нагрузкой.

И уж точно ЦСКА 1948 отдаст инициативу сопернику. Болгары рассчитывают на надежность собственных тылов и умение выбегать в контратаки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.50, а победа соперника — в 8.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.80, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: «Панатинаикос» пока только раскачивается, тогда как болгары весьма эффективно обороняются.

2.00 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Панатинаикос» — ЦСКА 1948 позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.40 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Панатинаикос» — ЦСКА 1948 принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.40.

Пять причин, почему ставка зайдет