прогноз на матч 20-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.90

2 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Астана». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» после 19-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 27 очков в активе и борется за еврокубки.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в пять пунктов от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в пять баллов от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 19-го тура национального первенства коллектив в домашних стенах неожиданно проиграл «Иртышу» (1:2).

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Перед этим коллектив уже набрал один балл, когда в 18-м туре национального первенства теперь на чужом поле сыграл вничью с «Женисом» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Улытау» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.

Это не может сулить хозяевам хороших шансов не то, что на выигрыш, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно против более классного соперника.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» после 18-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 32 очка в активе и также борется за выход в еврокубки.

Команда занимает третье место, что в зоне континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя — «Актобе».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках в 19-го тура национального первенства клуб на своем поле разгромил «Алтай» (4:1).

Перед этим в поединке, который был ответным в 1/8 финала отбора Лиги конференций, коллектив дома проиграл албанскому «Динамо» Тирана (1:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, состоявшиеся в разных турнирах, «Астана» выиграла четырежды при текущей серии в три победы кряду в КПЛ.

Такие выступления делают гостей фаворитом грядущего матча, пусть даже и на чужом поле, тем более когда они превосходят соперника в классе.

Марин Томасов — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с пятью голами.

На что ставят в матче Улытау — Астана Букмекерские коэффициенты на матч Улытау — Астана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Улытау» забивали меньше трех голов

в трех последних матчах «Астаны» забивали обе команды

в трех последних матчах «Астаны» забивали больше четырех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.45, выигрыш «Улытау» — в 4.57.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из восьми последних выездных поединков.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

1.90 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Улытау» — «Астана» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь в трех последних матчах «Астаны» было именно так.

2.79 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.79 на матч «Улытау» — «Астана» позволит вывести на карту выигрыш 1790₽, общая выплата — 2790₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.79