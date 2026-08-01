прогноз на матч 21-го тура чемпионата Китая, ставка за 2.25

2 августа в 21-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Ляонин Шэньян Урбань» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Ляонин Шэньян Урбань»

Турнирное положение: «Железные люди» ходят в середняках чемпионата. Команда ныне находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ляонин Шэньян Урбань» всего на 8 очков отстает от второй позиции. Команда отличилась 25 забитыми мячами в 19 матчах, победив лишь в 6 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Циндао Вест Коаст» (0:1).

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До того команда расписала боевую мировую с «Бэйцзин Гоань» (1:1). Чуть ранее она дома нанесла поражение «Чонгкингу» (3:1).

В пяти последних матчах «Ляонин Шэньян Урбань» разжился лишь одной викторией. В них «железные люди» отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Ляонин Шэньян Урбань» не блещет стабильностью результатов. Команда проигрывает в каждом втором своем матче.

Между тем, «Ляонин Шэньян Урбань» в апрельской очной встрече уступил «Шанхай Шеньхуа» (1:3). Вот и в нынешней диспозиции команда будет рада даже заработанному баллу.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Шанхайцам из-за снятия очков не до жиру, быть бы живы. Ныне команда находится на 12-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» всего на 5 очков оторвался от опасной зоны. К тому же забила команда Леонида Слуцкого 36 мячей в 19 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками, уступив «Шанхай Порту» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Циндао Хайниу» (4:1). При этом чуть ранее она вчистую проиграла «Тяньцзинь Тайгеру» (0:2).

При этом «Шанхай Шеньхуа» в пяти своих последних матчах победил 3 раза. В этих поединках команда Слуцкого отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» ныне выглядит не столь выгодно. В двух последних матчах чемпионата подопечные Слуцкого уступили.

При этом «Шанхай Шеньхуа» в 9 выездных поединках набрал 12 зачетных баллов. А вот забивает вне родных стен команда в среднем фактически 2 мяча за матч.

Безусловно, шанхайцы постараются максимально обезопасить себя от борьбы за выживание. Да и Рафаэл Ратао успел записать на свой счет 13 мячей в текущем чемпионате Китая.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.71. Ничья — в 4.20, выигрыш «Ляонин Шэньян Урбань» — в 3.90.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.50, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» выглядит предпочтительнее оппонента, к тому же мотивирован оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние.

2.25 Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Ляонин Шэньян Урбань» — «Шанхай Шеньхуа» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1-м тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Ляонин Шэньян Урбань» — «Шанхай Шеньхуа» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет