2 августа в 21-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Ляонин Шэньян Урбань» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Ляонин Шэньян Урбань»
Турнирное положение: «Железные люди» ходят в середняках чемпионата. Команда ныне находится на 10-м месте турнирной таблицы.
При этом «Ляонин Шэньян Урбань» всего на 8 очков отстает от второй позиции. Команда отличилась 25 забитыми мячами в 19 матчах, победив лишь в 6 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Циндао Вест Коаст» (0:1).
До того команда расписала боевую мировую с «Бэйцзин Гоань» (1:1). Чуть ранее она дома нанесла поражение «Чонгкингу» (3:1).
В пяти последних матчах «Ляонин Шэньян Урбань» разжился лишь одной викторией. В них «железные люди» отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Ляонин Шэньян Урбань» не блещет стабильностью результатов. Команда проигрывает в каждом втором своем матче.
Между тем, «Ляонин Шэньян Урбань» в апрельской очной встрече уступил «Шанхай Шеньхуа» (1:3). Вот и в нынешней диспозиции команда будет рада даже заработанному баллу.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: Шанхайцам из-за снятия очков не до жиру, быть бы живы. Ныне команда находится на 12-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Шанхай Шеньхуа» всего на 5 очков оторвался от опасной зоны. К тому же забила команда Леонида Слуцкого 36 мячей в 19 поединках.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками, уступив «Шанхай Порту» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Циндао Хайниу» (4:1). При этом чуть ранее она вчистую проиграла «Тяньцзинь Тайгеру» (0:2).
При этом «Шанхай Шеньхуа» в пяти своих последних матчах победил 3 раза. В этих поединках команда Слуцкого отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» ныне выглядит не столь выгодно. В двух последних матчах чемпионата подопечные Слуцкого уступили.
При этом «Шанхай Шеньхуа» в 9 выездных поединках набрал 12 зачетных баллов. А вот забивает вне родных стен команда в среднем фактически 2 мяча за матч.
Безусловно, шанхайцы постараются максимально обезопасить себя от борьбы за выживание. Да и Рафаэл Ратао успел записать на свой счет 13 мячей в текущем чемпионате Китая.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.71. Ничья — в 4.20, выигрыш «Ляонин Шэньян Урбань» — в 3.90.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.50, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.50.
Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» выглядит предпочтительнее оппонента, к тому же мотивирован оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние.
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1-м тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ляонин Шэньян Урбань» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч
- «Шанхай Шеньхуа» забивает в среднем 2 гола за матч
- «Ляонин Шэньян Урбань» дома уступил 5 раз в 10 матчах
- «Шанхай Шеньхуа» в 9 выездных матчах набрал 12 очков
- В приличной форме находится лидер атак шанхайцев Рафаэл Ратао