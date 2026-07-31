«Нефтехимик» заберет три очка в домашней игре?

прогноз на центральный матч 4-го тура Первой лиги, ставка за 2.02

1 августа в 4-м туре первенства России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Текстильщик». Начало игры — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы под руководством Роберта Евдокимова пытаются выровнять свое турнирное положение после неоднозначного старта. На текущий момент команда занимает 13-ю строчку в таблице Первой лиги.

«Нефтехимик» в кадровом плане укомплектован достаточно добротно, обладая сыгранным составом. В трех стартовых турах коллектив из Татарстана сумел набрать три очка.

Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела крайне неудачно. Нижнекамцы на выезде уступили ульяновской «Волге» со счетом 0:2, при этом форвард Ислам Машуков не реализовал пенальти в концовке первого тайма.

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Ранее команда во втором туре вырвала минимальную гостевую победу над тульским «Арсеналом» (1:0). А вот на самом старте сезона «Нефтехимик» неожиданно оступился дома в игре с московским «Велесом» (0:1).

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Состояние команды: В родных стенах нижнекамцы традиционно действуют более организованно и собранно. Лидер атак Ислам Машуков полон решимости реабилитироваться за незабитый пенальти в прошлом туре, а креативный блок полузащиты должен обеспечить должное давление на ворота соперника.

«Текстильщик»

Турнирное положение: Ивановский коллектив медленно, но верно адаптируется к реалиям Первой лиги и старается закрепиться в середине таблицы. Пока что команда оккупировала 15-ю строчку турнирной таблицы.

«Текстильщик» в три сыгранных турах набрал два очка. В них ивановцы забили три мяча при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела проявить характер на своем поле. Ивановцы отстояли почетную сухую ничью с крепким костромским «Спартаком» (0:0).

До того команда выдала яркий и результативный матч с «Уфой» (2:2). А вот в стартовом туре нового сезона подопечные Дмитрия Пятибратова в упорной борьбе уступили на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

Состояние команды: Ивановцы демонстрируют хорошую самоотдачу и бойцовские качества. На поле выделяется молодой полузащитник Никита Першин, который выполняет огромный объем работы в центре поля. Команда Пятибратова пытается играть в сбалансированный футбол, но гостевой статус встречи накладывает свои ограничения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтехимик» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценивается в 3.30, тогда как победа оппонента — в 4.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.19, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.58.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание победы от хозяев поля.

1.86 Победа «Нефтехимика» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «Нефтехимик» — «Текстильщик» принесёт прибыль 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: Победа «Нефтехимика» в матче за 1.86.

Прогноз: Сыграем на ожидании тотала больше 2,5 мячей.

2.19 ТБ 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Нефтехимик» — «Текстильщик» позволит вывести на карту выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в матче за 2.19.