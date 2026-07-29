В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций ТНС из Уэльса будет принимать эстонскую «Флору». Игра пройдет в Освестри 30 июля. Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
ТНС
Турнирная таблица: В чемпионате Уэльса ТНС завоевал золото, набрав 80 очков после 32 туров. Валлийский клуб одержал 26 побед, сыграл 2 матча вничью и в 4 играх потерпел поражение.
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Нью-Сейнтс» проиграл чемпиону Азербайджана «Сабаху» (1:2- поражение дома, 0:2 — поражение в гостях).
Во втором раунде Лиги конференций ТНС потерпел минимальное поражение от эстонской «Флоры» (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах чемпион Уэльса одержал одну победу, одну игру сыграл вничью и в трех поединках потерпел поражение.
«Флора»
Турнирная таблица: В нынешнем розыгрыше чемпионата Эстонии клуб из Таллина занимает 2-е место с 36 пунктами.
Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов команда проиграла чемпиону Грузии — «Иберии» (2:3 — поражение дома, 2:2 — ничья в гостях).
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Флора» одержала минимальную победу над валлийским клубом ТНС (1:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Флора» одержала две победы, одну встречу завершила вничью и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- «Флора» проиграла «Иберии» в Лиге чемпионов (4:5)
- ТНС проиграл «Сабаху» в Лиге чемпионов (1:4)
- «Флора» обыграла ТНС во втором раунде Лиги конференций (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу ТНС ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Флоры» — 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.85.
Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, в среднем за матч футболисты «Флоры» и ТНС забивают по 2-3 мяча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Несмотря на неудачу в Лиге чемпионов, «Флора» едет на выезд с перевесом в один мяч и имеет хорошие шансы добиться победы в ответном матче противостояния.
Ставка: Фора «Флоры» (0) с коэффициентом 2.95.