«Шелбурн» снова забьёт и пропустит?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.25

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций эстонский «Калью» будет принимать «Шелбурн» из Ирландии. Игра пройдет в Пярну 30 июля. Начало встречи — в 21:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Калью»

Турнирная таблица: В Высшей лиге Эстонии «Калью» расположился на третьей строчке с 35 набранными пунктами.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Калью» переиграл североирландский «Линфилд» (1:0 — победа дома, 2:2 — ничья в гостях).

Во втором раунде еврокубка эстонцы крупно проиграли ирландскому «Шелбурну» (2:5).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Калью» одержал две победы, сыграл две встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение.

«Шелбурн»

Турнирная таблица: «Шелбурн» занимает 5-е место в чемпионате Ирландии с 34 набранными очками.

Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Шелбурн» одержал уверенную победу над эстонским «Калью» (5:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах ирландцы одержали две победы, сыграли два матча вничью и в двух играх потерпели поражения.

Статистика для ставок

«Шелбурн» занимает 5-е место в чемпионате Ирландии

«Калью» в первом раунде Лиги конференций переиграл «Линфилд» из Северной Ирландии (3:2)

«Шелбурн» одержал победу над «Калью» в Лиге конференций (5:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Шелбурна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.08. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Калью» — 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.95.

Прогноз: Соперники в первом матче противостояния забили друг другу 7 голов, не исключаем, что и вторая игра пройдёт также результативно.

2.25 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Калью» — «Шелбурн» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Не исключаем, что «Шелбурн» и «Калью» снова смогут забить друг другу.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Калью» — «Шелбурн» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.