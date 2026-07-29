В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций эстонский «Калью» будет принимать «Шелбурн» из Ирландии. Игра пройдет в Пярну 30 июля. Начало встречи — в 21:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Калью»
Турнирная таблица: В Высшей лиге Эстонии «Калью» расположился на третьей строчке с 35 набранными пунктами.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Калью» переиграл североирландский «Линфилд» (1:0 — победа дома, 2:2 — ничья в гостях).
Во втором раунде еврокубка эстонцы крупно проиграли ирландскому «Шелбурну» (2:5).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Калью» одержал две победы, сыграл две встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение.
«Шелбурн»
Турнирная таблица: «Шелбурн» занимает 5-е место в чемпионате Ирландии с 34 набранными очками.
Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Шелбурн» одержал уверенную победу над эстонским «Калью» (5:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах ирландцы одержали две победы, сыграли два матча вничью и в двух играх потерпели поражения.
Статистика для ставок
- «Шелбурн» занимает 5-е место в чемпионате Ирландии
- «Калью» в первом раунде Лиги конференций переиграл «Линфилд» из Северной Ирландии (3:2)
- «Шелбурн» одержал победу над «Калью» в Лиге конференций (5:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Шелбурна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.08. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Калью» — 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.95.
Прогноз: Соперники в первом матче противостояния забили друг другу 7 голов, не исключаем, что и вторая игра пройдёт также результативно.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Не исключаем, что «Шелбурн» и «Калью» снова смогут забить друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.