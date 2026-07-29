30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Торсхавн» и «Мотеруэлл». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Торсхавн»
Турнирное положение: «Торсхавн» проводит не столь успешный сезон. На данный момент команда находится на 5-м месте в своем чемпионате.
При этом «Торсхавн» на 3 очка отстает от топ-3. Забила команда 28 мячей в 16 поединках чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Торсхавн» был бит «Мотеруэллом» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Вестур Сорвагуру» (4:1). С таким же счетом удалось переиграть еще и «Скала Итроттарфелаг».
При этом «Торсхавн» в пяти последних матчах победил 3 раза. В них команда забила 11 мячей в ворота соперников при 8 пропущенных.
Состояние команды: «Торсхавн» находится в приличных кондициях. До поражения от шотландцев в первой встрече команда уверенно победила дважды кряду.
Безусловно, «Торсхавн» будет действовать максимально активно. Фарерцам необходимо рисковать, но отыграть гандикап в два мяча будет крайне сложно.
«Мотеруэлл»
Турнирное положение: «Мотеруэлл» еще не стартовал в своем чемпионате. Команда только начала серию официальных матчей.
Причем «Мотеруэлл» уступил в обоих своих летних спаррингах. В них команда пропустила в свои ворота 8 мячей.
Последние матчи: уверенно обыграв фарерцев, команда соорудила комфортный задел перед ответной встречей.
Вот только поражение от «Генка» (3:4) обнажило проблемы в обороне. Да и поединок с «Орхусом» был полностью провален (0:4).
В своих последних матчах «Мотеруэлл» демонстрировал полярные результаты. Шотландцы свои победы оставили на официальные поединки?!
Состояние команды: «Мотеруэлл» постепенно набирает обороты. Да и фарерцев команда обязана не замечать.
Шотландцы в первой встрече переиграли «Торсхавн» по всем показателям. Вот только ряд возможностей у ворот соперника команда загубила.
Наверняка «Мотеруэлл» будет действовать с позиции силы. Шотландцы наверняка быстро закроют тень интриги в этом противостоянии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Мотеруэлл» фаворитом с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.10, а победа «Торсхавна» — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: «Мотеруэлл» на данном этапе выглядит стабильнее соперника, и уж точно быстро закроет интригу в противостоянии.
Ставка: Победа «Мотеруэлла» в 1-м тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе не забьют за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Мотеруэлл» уверенно победил в первом поединке (2:0)
- «Торсхавн» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Мотеруэлл» довольно продуктивно выступает вне родных стен
- «Торсхавн» неизменно пропускал в 4 своих последних матчах
- В кадровом плане шотландцы выглядят монолитнее оппонента