«Мотеруэлл» не будет церемониться с фарерцами

прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.00

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Торсхавн» и «Мотеруэлл». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Торсхавн»

Турнирное положение: «Торсхавн» проводит не столь успешный сезон. На данный момент команда находится на 5-м месте в своем чемпионате.

При этом «Торсхавн» на 3 очка отстает от топ-3. Забила команда 28 мячей в 16 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Торсхавн» был бит «Мотеруэллом» (0:2).

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До того команда нанесла поражение «Вестур Сорвагуру» (4:1). С таким же счетом удалось переиграть еще и «Скала Итроттарфелаг».

При этом «Торсхавн» в пяти последних матчах победил 3 раза. В них команда забила 11 мячей в ворота соперников при 8 пропущенных.

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Состояние команды: «Торсхавн» находится в приличных кондициях. До поражения от шотландцев в первой встрече команда уверенно победила дважды кряду.

Безусловно, «Торсхавн» будет действовать максимально активно. Фарерцам необходимо рисковать, но отыграть гандикап в два мяча будет крайне сложно.

«Мотеруэлл»

Турнирное положение: «Мотеруэлл» еще не стартовал в своем чемпионате. Команда только начала серию официальных матчей.

Причем «Мотеруэлл» уступил в обоих своих летних спаррингах. В них команда пропустила в свои ворота 8 мячей.

Последние матчи: уверенно обыграв фарерцев, команда соорудила комфортный задел перед ответной встречей.

Вот только поражение от «Генка» (3:4) обнажило проблемы в обороне. Да и поединок с «Орхусом» был полностью провален (0:4).

В своих последних матчах «Мотеруэлл» демонстрировал полярные результаты. Шотландцы свои победы оставили на официальные поединки?!

Состояние команды: «Мотеруэлл» постепенно набирает обороты. Да и фарерцев команда обязана не замечать.

Шотландцы в первой встрече переиграли «Торсхавн» по всем показателям. Вот только ряд возможностей у ворот соперника команда загубила.

Наверняка «Мотеруэлл» будет действовать с позиции силы. Шотландцы наверняка быстро закроют тень интриги в этом противостоянии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Мотеруэлл» фаворитом с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.10, а победа «Торсхавна» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Мотеруэлл» на данном этапе выглядит стабильнее соперника, и уж точно быстро закроет интригу в противостоянии.

2.00 Победа «Мотеруэлла» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Торсхавн» — «Мотеруэлл» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Мотеруэлла» в 1-м тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.00 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Торсхавн» — «Мотеруэлл» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет