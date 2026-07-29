прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.13

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Гент» из Бельгии будет принимать ЛНЗ «Черкассы» из Украины. Игра пройдет в Генте 30 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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«Гент»

Турнирная таблица: «Гент» завоевал путевку в Лигу конференций после того, как одержал победу над «Генком» (1:1, 5:4 — в серии пенальти).

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций бельгийский клуб провел шесть товарищеских матчей, выиграв у «Твенте» (2:0), «Беверена» (4:0), «Мерелбеке» (6:1), а также сыграл вничью с «Твенте» (2:2) и АЗ (3:3).

В первом матче второго раунда Лиги конференций «Гент» разошёлся миром с ЛНЗ «Черкассы» (0:0).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Гент» одержал две победы, две встречи завершил вничью и потерпел одно поражение.

ЛНЗ «Черкассы»

Турнирная таблица: В чемпионате Украины сезона 2025/2026 ЛНЗ «Черкассы» финишировал на втором месте, набрав 60 очков.

Последние матчи: В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Черкассы» сыграли вничью с «Гентом» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Черкассы» одержали две победы, завершили две встречи вничью и в одном поединке потерпели поражение.

Статистика для ставок

ЛНЗ «Черкассы» — серебряный призер чемпионата Украины

«Гент» перед стартом в Лиге конференций провел 6 контрольных игр

«Черкассы» и «Гент» сыграли вничью в Лиге конференций (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Гента» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.42. Ничья оценивается в 4.40. На победу ЛНЗ «Черкассы» — 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.

Прогноз: Обе команды стараются действовать в атакующем стиле и регулярно создают большое количество голевых моментов, поэтому матч может получиться результативным.

2.13 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Гент» — ЛНЗ «Черкассы» принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.13.

Прогноз: Не исключаем, что соперники смогут поразить ворота друг друга.

1.90 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Гент» — ЛНЗ «Черкассы» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.