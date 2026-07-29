В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Гент» из Бельгии будет принимать ЛНЗ «Черкассы» из Украины. Игра пройдет в Генте 30 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.
«Гент»
Турнирная таблица: «Гент» завоевал путевку в Лигу конференций после того, как одержал победу над «Генком» (1:1, 5:4 — в серии пенальти).
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций бельгийский клуб провел шесть товарищеских матчей, выиграв у «Твенте» (2:0), «Беверена» (4:0), «Мерелбеке» (6:1), а также сыграл вничью с «Твенте» (2:2) и АЗ (3:3).
В первом матче второго раунда Лиги конференций «Гент» разошёлся миром с ЛНЗ «Черкассы» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Гент» одержал две победы, две встречи завершил вничью и потерпел одно поражение.
ЛНЗ «Черкассы»
Турнирная таблица: В чемпионате Украины сезона 2025/2026 ЛНЗ «Черкассы» финишировал на втором месте, набрав 60 очков.
Последние матчи: В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Черкассы» сыграли вничью с «Гентом» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Черкассы» одержали две победы, завершили две встречи вничью и в одном поединке потерпели поражение.
Статистика для ставок
- ЛНЗ «Черкассы» — серебряный призер чемпионата Украины
- «Гент» перед стартом в Лиге конференций провел 6 контрольных игр
- «Черкассы» и «Гент» сыграли вничью в Лиге конференций (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Гента» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.42. Ничья оценивается в 4.40. На победу ЛНЗ «Черкассы» — 6.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.
Прогноз: Обе команды стараются действовать в атакующем стиле и регулярно создают большое количество голевых моментов, поэтому матч может получиться результативным.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.13.
Прогноз: Не исключаем, что соперники смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.