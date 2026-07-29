30 июля в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Интер» Турку и «Инстанбул» Башакшехир. Начало встречи — в 19:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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«Интер» Турку

Турнирное положение: Первая встреча завершилась со счётом 1:1, благодаря чему сохраняется интрига перед ответным матчем. Финский клуб добился важного результата на выезде и теперь постарается воспользоваться преимуществом своего поля, чтобы оформить выход в следующий этап турнира.

Последние матчи: «Интер» находится в хорошей игровой форме, проиграв лишь два из последних 19 матчей во всех соревнованиях. Кроме того, команда регулярно набирает очки и отличается стабильной игрой как в обороне, так и в атаке.

Состояние команды: На своём поле «Интер» Турку традиционно действует увереннее, а поддержка домашних трибун должна помочь хозяевам с первых минут навязать сопернику высокий темп.

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При этом финнам необходимо действовать максимально внимательно у своих ворот, ведь любой пропущенный мяч существенно осложнит задачу.

«Инстанбул» Башакшехир

Турнирное положение: «Истанбул» подходит к ответной встрече с солидным еврокубковым опытом и впечатляющей результативностью. Турецкая команда забивает уже в 12 матчах подряд, что подтверждает высокий уровень её атакующего потенциала.

Последние матчи: Даже в гостевых встречах «Истанбул» не отказывается от активной игры впереди и способен использовать практически любую ошибку соперника. При этом турецкий коллектив достаточно организован в обороне и умеет перестраиваться по ходу встречи, если того требует ситуация.

Состояние команды: После ничьей в первом матче гости наверняка сделают ставку на дисциплинированную игру, стараясь не раскрывать свободные зоны и рассчитывая на быстрые контратаки и стандартные положения.

Обе команды подходят к поединку в хорошей форме, поэтому серьёзного преимущества ни у одной из сторон нет. «Интер» будет вынужден больше владеть мячом и искать пути к воротам соперника, тогда как «Истанбул» постарается воспользоваться своими шансами на свободном пространстве.

На что ставят в матче Интер Турку — Инстанбул Башакшехир Букмекерские коэффициенты на матч Интер Турку — Инстанбул Башакшехир: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.90, а победа «Интер» Турку — в 4.65.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.77, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за также за 1.98.

Прогноз: Цена ошибки слишком высока, поэтому вряд ли стоит ожидать открытого футбола с большим количеством голевых моментов.

1.98 ТМ 2.5 гола Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Интер» Турку — «Инстанбул» Башакшехир позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.98.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на то, что команды снова не выявят сильнейшего в основное время.

3.90 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.90 на матч «Интер» Турку — «Инстанбул» Башакшехир принесёт прибыль 2900₽, общая выплата — 3900₽

Ставка: Ничья в матче за 3.90.