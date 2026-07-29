прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.45

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций молдавский «Петрокуб» будет принимать «Борац» из Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в Кишиневе 30 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.

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«Петрокуб»

Турнирная таблица: Действующий чемпион Молдавии «Петрокуб» занимает 3-е место, набрав 8 очков. От лидера «Шерифа» команда отстаёт на три пункта.

Последние матчи: В 5-м туре чемпионата Молдавии «Петрокуб» сыграл вничью с клубом «Реал Сирець» (0:0).

Клуб из Хынчешт потерпел крупное поражение от албанской «Эгнатии» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (1:1 — ничья дома, 1:6 — поражение в гостях).

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Во втором раунде Лиги конференций «Петрокуб» потерпел крупное поражение от боснийского клуба «Борац» (0:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Петрокуб» не может выиграть на протяжении шести матчей, сыграв

трижды вничью и потерпев три поражения.

«Борац»

Турнирная таблица: «Борац» завоевал титул чемпиона Боснии и Герцеговины, набрав 86 очков в минувшем сезоне. Это позволило боснийскому клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Последние матчи: В первом раунде ЛЧ «Борац» проиграл болгарскому «Левски» (1:1 — ничья дома, 0:4 — поражение в гостях).

В первом матче второго раунда Лиги конференций команда из Боснии и Герцеговины переиграла «Петрокуб» (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Борац» в пяти матчах одержал одну победу, сыграл две встречи вничью и в двух потерпел поражение.

На что ставят в матче Петрокуб — Борац Букмекерские коэффициенты на матч Петрокуб — Борац: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Петрокуб» в Лиге чемпионов проиграл албанской «Эгнатии» (2:7)

«Борац» в Лиге чемпионов проиграл болгарскому «Левски» (1:5)

«Борац» разгромил «Петрокуб» в первом матче второго раунда Лиги конференций (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бораца» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Петрокуба» — 3.75.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.63.

Прогноз: «Петрокуб» в последних матчах испытывает проблемы с обороной, линия защиты много пропускает. Этим могут воспользоваться боснийцы для достижения желаемого результата.

2.45 Фора «Бораца» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Петрокуб» — «Борац» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Фора «Бораца» (-1) с коэффициентом 2.45.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.15 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Петрокуб» — «Борац» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.15.