прогноз на матч 3-го тура Первой лиги, ставка за 2.17

26 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Енисей» и «Велес». Начало игры — в 12:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы вполне способны покуситься на стыки. Вот только по итогам двух первых туров команда находится на 12-м месте турнирной таблицы.

При этом «Енисей» в двух матчах первенства набрал 3 очка. Команда Сергея Ташуева отличилась 2 голами, пропустив в свои ворота 4.

Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела неудачно. Красноярцы были биты «Уралом» (0:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Волге» (2:1). А вот в 5 летних спаррингах она добыла две виктории при трех ничьих.

При этом в «Енисей» наконец-то вернулся Александр Ломакин. Легенда клуба явно усилит среднюю линию красноярцев.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: Красноярцы достаточно крепки, но стабильностью не блещут. Быть может, Ташуев знает рецепт и от этого недуга.

При этом «Енисей» традиционно сложно противостоит «Велесу». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга. Зато у красноярцев есть некоторое преимущество в виде раннего начала матча.

«Велес»

Турнирное положение: «Крылатые быки» выдали максимально продуктивный старт. Команда Алексея Стукалова находится на 4-й позиции.

При этом «Велес» набрал 6 очков. «Крылатые быки» не пропустили ни одного мяча, тогда как забили всего дважды.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Крылатые быки» обыграли «Челябинск» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Нефтехимику» (1:0). А вот в 2 летних контрольных матчах подопечные Стукалова разжились лишь одной ничьей.

Нет сомнений, что «Велес» постарается не сбавлять обороты. К тому же после ухода Расула Мицаева последний рубеж надежно защищает Илья Купцов.

Состояние команды: Москвичей явно окрылил продуктивный старт. Тем не менее, «крылатым быкам» не стоит расслабляться, да и полноценную притирку к Первой лиге еще предстоит пройти.

Тактика Стукалова пока приносит результат. Вот только обе виктории москвичи добыли с изрядной долей фарта. Хватит ли его и дальше?!

Безусловно, «крылатые быки» едут в Красноярск за очками. Команда Стукалова постарается сыграть в той же манере, что и в двух стартовых поединках.

На что ставят в матче Енисей — Велес Букмекерские коэффициенты на матч Енисей — Велес: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Енисея» дают 2.17, а на «Велес» — 3.57; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.28.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.23, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.67.

Прогноз: Красноярцы способны поднатореть в плане реализации, к тому же наверняка сыграет вернувшийся в команду Ломакин.

2.17 Победа «Енисея» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Енисей» — «Велес» принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Победа «Енисея» за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.23 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Енисей» — «Велес» принесёт прибыль 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.23.

Пять причин, почему ставка зайдет