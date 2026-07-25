26 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Енисей» и «Велес». Начало игры — в 12:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы вполне способны покуситься на стыки. Вот только по итогам двух первых туров команда находится на 12-м месте турнирной таблицы.
При этом «Енисей» в двух матчах первенства набрал 3 очка. Команда Сергея Ташуева отличилась 2 голами, пропустив в свои ворота 4.
Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела неудачно. Красноярцы были биты «Уралом» (0:3).
До того команда нанесла поражение «Волге» (2:1). А вот в 5 летних спаррингах она добыла две виктории при трех ничьих.
При этом в «Енисей» наконец-то вернулся Александр Ломакин. Легенда клуба явно усилит среднюю линию красноярцев.
Состояние команды: Красноярцы достаточно крепки, но стабильностью не блещут. Быть может, Ташуев знает рецепт и от этого недуга.
При этом «Енисей» традиционно сложно противостоит «Велесу». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга. Зато у красноярцев есть некоторое преимущество в виде раннего начала матча.
«Велес»
Турнирное положение: «Крылатые быки» выдали максимально продуктивный старт. Команда Алексея Стукалова находится на 4-й позиции.
При этом «Велес» набрал 6 очков. «Крылатые быки» не пропустили ни одного мяча, тогда как забили всего дважды.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Крылатые быки» обыграли «Челябинск» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Нефтехимику» (1:0). А вот в 2 летних контрольных матчах подопечные Стукалова разжились лишь одной ничьей.
Нет сомнений, что «Велес» постарается не сбавлять обороты. К тому же после ухода Расула Мицаева последний рубеж надежно защищает Илья Купцов.
Состояние команды: Москвичей явно окрылил продуктивный старт. Тем не менее, «крылатым быкам» не стоит расслабляться, да и полноценную притирку к Первой лиге еще предстоит пройти.
Тактика Стукалова пока приносит результат. Вот только обе виктории москвичи добыли с изрядной долей фарта. Хватит ли его и дальше?!
Безусловно, «крылатые быки» едут в Красноярск за очками. Команда Стукалова постарается сыграть в той же манере, что и в двух стартовых поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Енисея» дают 2.17, а на «Велес» — 3.57; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.28.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.23, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.67.
Прогноз: Красноярцы способны поднатореть в плане реализации, к тому же наверняка сыграет вернувшийся в команду Ломакин.
Ставка: Победа «Енисея» за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.23.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в двух первых турах забили по 2 мяча
- Москвичи еще не пропускали в нынешнем первенстве
- Состав красноярцев только-только пополнил опытный Ломакин
- «Енисей» до последней коллизии не проигрывал 2 месяца
- «Велес» обе свои победы добыл при явной доле везения