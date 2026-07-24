Задвинет ли «Жетысу» в зону вылета «Кызылжар»?

прогноз на матч 19-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.90

25 июля в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Кызылжар». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает 12-е место с отрывом в два балла как от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), так и от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства коллектив на чужом поле проиграл «Окжетпеса» (0:2).

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Перед этим коллектив также остался ни с чем, когда в 17-м туре национального первенства клуб на своем поле проиграл «Алтаю» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Жетысу» только проигрывал.

Это явно не вселяет в хозяев уверенность в своих силах, однако преимущество в классе над соперником, а также то, что игра состоится на их поле, сулит им хорошие шансы на три очка.

Нурбол Ануарбеков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с шестью голами.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 16 баллов в активе и борется за выживание.

Команда занимает третью с конца 14-ю позицию, по разнице мячей опережая зону понижения в классе (15-16-е места), а также на два очка отставая от соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Тоболом» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив также остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах на своем поле проиграл «Елимаю» Семей (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Кызылжар» проиграл пять раз при одной ничьей.

Очевидно, что с такой формой гости имеют немного шансов даже на мировой исход, особенно на чужом поле, хотя уровень соперника все же позволяет им рассчитывать по крайней мере на мировую.

Этьен Бугре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Жетысу» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Жетысу» забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей «Кызылжар» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жетысу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.36. Ничья — в 3.00, выигрыш «Кызылжара» — в 2.83.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.70.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивала только одна команда. Между тем, в их трех из четырех последних домашних поединков по крайней мере один из соперников не забивал.

Последний сценарий был реализован и в пяти из восьми последних матчей гостей.

1.90 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Жетысу» — «Кызылжар» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, да еще и играют дома.

2.36 «Жетысу» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч «Жетысу» — «Кызылжар» принесёт чистый выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: «Жетысу» победит за 2.36