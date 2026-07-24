прогноз на матч 16-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.16

25 июля в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

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«Талант»

Турнирное положение: Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. Сейчас она находится на 9-й месте.

При этом «Талант» на 9 очков отстает от топ-6. Да и средняя результативность составляет всего один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Талант» не сумел переиграть «Кыргызалтын» (0:0).

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До того команда подписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1). Зато чуть ранее она минимально переиграла «Озгон». Вообще же, беспроигрышная серия составляет 4 матча.

В пяти последних матчах «Талант» разжился лишь одной победой. В них игроки команды отличились 3 забитыми мячами при трех пропущенных. Проблемы с реализацией решить все никак не удается.

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Состояние команды: «Талант» нынче находится на некотором подъеме. В четырех последних поединках команда пропустила всего один раз.

Плюс ко всему «Талант» исторически успешно противостоит «Кыргызалтыну». В пяти последних очных поединках команда выиграла 2 раза при одной ничьей. Да и в нынешней диспозиции она обязана обыгрывать беспросветного аутсайдера.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» твердо стоит на вылет. Ныне команда пребывает на последнем 16-м месте турнирной таблицы.

При этом «Кыргызалтын» набрал всего лишь 4 очка. Причем забила команда 12 мячей при 34 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Поединок с «Талантом» завершился сухим паритетом.

До того команда потерпела коллизию от «Дордоя» (1:2). При этом чуть ранее она разошлась боевым миром с «Абдыш-Атой» (2:2). Скромненько, ничего не скажешь.

При этом «Кыргызалтын» в пяти своих последних матчах добыл всего 2 ничьих. В этих поединках команда отличилась 3 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Состояние команды: «Кыргызалтын» пропускает чаще всех в лиге. Да и в плане реализации показатели весьма скромные.

При этом «Кыргызалтын» вне родных стен набрал всего один пункт в пяти матчах. А вот пропускает на выезде команда в среднем 3 мяча за матч.

Нет сомнений, что команда постарается зацепиться за драгоценные очки. Вот только в трех последних очных поединках она не поражала ворота «Таланта».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Таланта» дают 2.16, а на «Кыргызалтын» — 3.29; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.19.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.22, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.62.

Прогноз: «Талант» ныне находится на некотором подъёме и явно не должен терять очки в матче с аутсайдером.

2.16 Победа «Таланта» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Талант» — «Кыргызалтын» принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Таланта» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.22 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Талант» — «Кыргызалтын» позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.22.

Пять причин, почему ставка зайдет