25 июля в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.
«Талант»
Турнирное положение: Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. Сейчас она находится на 9-й месте.
При этом «Талант» на 9 очков отстает от топ-6. Да и средняя результативность составляет всего один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Талант» не сумел переиграть «Кыргызалтын» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1). Зато чуть ранее она минимально переиграла «Озгон». Вообще же, беспроигрышная серия составляет 4 матча.
В пяти последних матчах «Талант» разжился лишь одной победой. В них игроки команды отличились 3 забитыми мячами при трех пропущенных. Проблемы с реализацией решить все никак не удается.
Состояние команды: «Талант» нынче находится на некотором подъеме. В четырех последних поединках команда пропустила всего один раз.
Плюс ко всему «Талант» исторически успешно противостоит «Кыргызалтыну». В пяти последних очных поединках команда выиграла 2 раза при одной ничьей. Да и в нынешней диспозиции она обязана обыгрывать беспросветного аутсайдера.
«Кыргызалтын»
Турнирное положение: «Кыргызалтын» твердо стоит на вылет. Ныне команда пребывает на последнем 16-м месте турнирной таблицы.
При этом «Кыргызалтын» набрал всего лишь 4 очка. Причем забила команда 12 мячей при 34 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Поединок с «Талантом» завершился сухим паритетом.
До того команда потерпела коллизию от «Дордоя» (1:2). При этом чуть ранее она разошлась боевым миром с «Абдыш-Атой» (2:2). Скромненько, ничего не скажешь.
При этом «Кыргызалтын» в пяти своих последних матчах добыл всего 2 ничьих. В этих поединках команда отличилась 3 забитыми мячами при 13 пропущенных.
Состояние команды: «Кыргызалтын» пропускает чаще всех в лиге. Да и в плане реализации показатели весьма скромные.
При этом «Кыргызалтын» вне родных стен набрал всего один пункт в пяти матчах. А вот пропускает на выезде команда в среднем 3 мяча за матч.
Нет сомнений, что команда постарается зацепиться за драгоценные очки. Вот только в трех последних очных поединках она не поражала ворота «Таланта».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Таланта» дают 2.16, а на «Кыргызалтын» — 3.29; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.19.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.22, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.62.
Прогноз: «Талант» ныне находится на некотором подъёме и явно не должен терять очки в матче с аутсайдером.
Ставка: Победа «Таланта» за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.22.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Талант» не проигрывал в 4 последних матчах
- «Кыргызалтын» еще не побеждал в текущем чемпионате
- «Талант» не пропускал от «Кыргызалтына» в трех последних очных поединках
- «Кыргызалтын» пропускает чаще всех в лиге — 34 мяча
- «Талант» дома в среднем забивает гол за матч