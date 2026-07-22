прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.25

23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Жилина» и «Катовице». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Жилина»

Турнирное положение: «Жилина» уже успела вылететь из квалификации Лиги Европы. По сумме двух матчей она уступила «Хайдуку».

При этом «Жилина» неудачно провела летние контрольные матчи. В четырех поединках команда один раз уступила при трех паритетах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Жилина» одолела «Хайдук» (2:1).

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До того команда потерпела поражение от того же «Хайдука» (0:2). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Пардубице» (2:2).

При этом «Жилина» в 6 последних матчах победила лишь один раз. В этих поединках команда сумела отличиться 5 мячами при 8 пропущенных.

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Состояние команды: до последней виктории «Жилина» не побеждала еще с начала мая. Тем не менее, после вылета от «Хайдука» команда постарается пробиться в групповой этап Лиги конференций.

К слову, «Жилина» в среднем забивает чаще одного мяча за матч. Да и форвард Марко Рогинич успел поразить ворота «Хайдука», к тому же забил 8 мячей в минувшем чемпионате Словакии.

«Катовице»

Турнирное положение: «Катовице» нынешним летом провел 6 контрольных поединков. А вот официальный старт сезона команде только предстоит.

Причем «Катовице» не проигрывал в трех своих последних спаррингах. При этом в них команда пропустила два мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Катовице» расписал мировую с «Ракувом» (1:1).

До того команда одолела «Сталь» Жешув (3:1). Да и поединок с «Медзем» Легница завершился успехом (2:0).

В шести своих последних матчах «Катовице» победил 4 раза. Команде удалось отличиться 15 забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Катовице» в спаррингах вполне преуспевал в плане реализации. Причем в трех из шести матчей команда не пропускала.

Поляки постараются как можно успешнее войти в сезон. Вполне способен поднатореть в плане реализации белорус Илья Шкурин, забивший лишь 5 мячей в прошлом чемпионате Польши.

На данный момент «Катовице» пребывает на моральном подъеме. Поляки довольно уверенно выглядели в межсезонных спаррингах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Катовице» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа «Жилины» — в 2.70.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.80, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: «Катовице» симпатично смотрелся в спаррингах, да и Шкурина наконец-то должно прорвать.

2.25 Победа «Катовице» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Жилина» — «Катовице» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Катовице» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Жилина» — «Катовице» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдет