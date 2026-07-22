23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Жилина» и «Катовице». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Жилина»
Турнирное положение: «Жилина» уже успела вылететь из квалификации Лиги Европы. По сумме двух матчей она уступила «Хайдуку».
При этом «Жилина» неудачно провела летние контрольные матчи. В четырех поединках команда один раз уступила при трех паритетах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Жилина» одолела «Хайдук» (2:1).
До того команда потерпела поражение от того же «Хайдука» (0:2). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Пардубице» (2:2).
При этом «Жилина» в 6 последних матчах победила лишь один раз. В этих поединках команда сумела отличиться 5 мячами при 8 пропущенных.
Состояние команды: до последней виктории «Жилина» не побеждала еще с начала мая. Тем не менее, после вылета от «Хайдука» команда постарается пробиться в групповой этап Лиги конференций.
К слову, «Жилина» в среднем забивает чаще одного мяча за матч. Да и форвард Марко Рогинич успел поразить ворота «Хайдука», к тому же забил 8 мячей в минувшем чемпионате Словакии.
«Катовице»
Турнирное положение: «Катовице» нынешним летом провел 6 контрольных поединков. А вот официальный старт сезона команде только предстоит.
Причем «Катовице» не проигрывал в трех своих последних спаррингах. При этом в них команда пропустила два мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Катовице» расписал мировую с «Ракувом» (1:1).
До того команда одолела «Сталь» Жешув (3:1). Да и поединок с «Медзем» Легница завершился успехом (2:0).
В шести своих последних матчах «Катовице» победил 4 раза. Команде удалось отличиться 15 забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Катовице» в спаррингах вполне преуспевал в плане реализации. Причем в трех из шести матчей команда не пропускала.
Поляки постараются как можно успешнее войти в сезон. Вполне способен поднатореть в плане реализации белорус Илья Шкурин, забивший лишь 5 мячей в прошлом чемпионате Польши.
На данный момент «Катовице» пребывает на моральном подъеме. Поляки довольно уверенно выглядели в межсезонных спаррингах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Катовице» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа «Жилины» — в 2.70.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.80, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.
Прогноз: «Катовице» симпатично смотрелся в спаррингах, да и Шкурина наконец-то должно прорвать.
Ставка: Победа «Катовице» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Жилина» уже успела вылететь из квалификации Лиги Европы
- Поляки весьма выгодно смотрелись в летних контрольных поединках
- «Катовице» не проигрывал в трех своих последних матчах
- «Жилина» до последней победы не выигрывала с начала мая
- «Катовице» не пропускал в трех спаррингах из шести