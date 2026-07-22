Эстонцы зацепятся за результат в выездной встрече?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.20

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Шелбурн» из Ирландии будет принимать эстонский «Калью». Игра пройдет в Дублине 23 июля. Начало встречи — в 21:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Шелбурн»

Турнирная таблица: «Шелбурн» занимает 5-е место в чемпионате Ирландии с 34 набранными очками.

Последние матчи: В 23 туре ирландского чемпионата «Шелбурн» переиграл «Дандолк» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах ирландцы одержали одну победу, сыграли два матча вничью и в двух играх потерпели поражения.

«Калью»

Турнирная таблица: В Высшей лиге Эстонии «Калью» расположился на третьей строчке с 35 набранными пунктами.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Калью» переиграл североирландский «Линфилд» (1:0 — победа дома, 2:2 — ничья в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Калью» не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав две победы и сыграв вничью в четырёх играх.

Статистика для ставок

«Шелбурн» занимает 5-е место в чемпионате Ирландии

«Калью» в первом раунде Лиги конференций переиграл «Линфилд» из Северной Ирландии (3:2)

«Шелбурн» и «Калью» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Шелбурна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.38. Ничья оценивается в 4.20. На победу «Калью» — 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.72.

Прогноз: «Калью» не знает горечи поражений в последних матчах, эстонцы вполне могут продлить беспроигрышную серию. Остановим наш выбор в пользу успешной игры гостей.

2.20 Фора «Калью» (+1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Шелбурн» — «Калью» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Калью» (+1) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.98 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Шелбурн» — «Калью» позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.