В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Шелбурн» из Ирландии будет принимать эстонский «Калью». Игра пройдет в Дублине 23 июля. Начало встречи — в 21:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Шелбурн»
Турнирная таблица: «Шелбурн» занимает 5-е место в чемпионате Ирландии с 34 набранными очками.
Последние матчи: В 23 туре ирландского чемпионата «Шелбурн» переиграл «Дандолк» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах ирландцы одержали одну победу, сыграли два матча вничью и в двух играх потерпели поражения.
«Калью»
Турнирная таблица: В Высшей лиге Эстонии «Калью» расположился на третьей строчке с 35 набранными пунктами.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Калью» переиграл североирландский «Линфилд» (1:0 — победа дома, 2:2 — ничья в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Калью» не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав две победы и сыграв вничью в четырёх играх.
Статистика для ставок
- «Шелбурн» занимает 5-е место в чемпионате Ирландии
- «Калью» в первом раунде Лиги конференций переиграл «Линфилд» из Северной Ирландии (3:2)
- «Шелбурн» и «Калью» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Шелбурна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.38. Ничья оценивается в 4.20. На победу «Калью» — 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.72.
Прогноз: «Калью» не знает горечи поражений в последних матчах, эстонцы вполне могут продлить беспроигрышную серию. Остановим наш выбор в пользу успешной игры гостей.
Ставка: Фора «Калью» (+1) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.