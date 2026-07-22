Одержат ли латвийцы крупную победу над соперником?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.15

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций РФШ из Латвии будет принимать «Вестри» из Исландии. Игра пройдет в Риге 23 июля. Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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РФШ

Турнирная таблица: Футболисты РФШ лидируют в чемпионате Латвии, набрав 59 очков. Команда из Риги одержала 19 побед, сыграв две встречи вничью и потерпев два поражения.

Последние матчи: В 23 туре латвийского первенства РФШ одержала минимальную победу над клубом «Елгава» (1:0). В первом раунде Лиги конференций РФШ переиграла «Гленторан» (2:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: РФШ не проигрывает на протяжении восьми матчей подряд: футболисты рижской футбольной школы одержали семь побед и сыграли один раз вничью.

«Вестри»

Турнирная таблица: В чемпионате Исландии «Вестри» занимает 6-е место, набрав 21 очко.

Последние матчи: В 14-м туре внутреннего первенства «Вестри» потерпел крупное поражение от клуба «Копавогюр» (2:6). В первом раунде Лиги Европы исландцы проиграли «Карабаху» (0:3 — поражение дома, 0:3 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Вестри» не может одержать победу в шестом матче подряд, сыграв два раза вничью и потерпев четыре поражения.

Статистика для ставок

«Вестри» проиграл в первом раунде Лиги Европы «Карабаху» (0:6)

РФШ в первом раунде Лиги конференций переиграла «Гленторан» из Северной Ирландии (4:1)

РФШ и «Вестри» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу РФШ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.05. Ничья оценивается в 9.50. На победу «Вестри» — 39.00.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.

Прогноз: РФШ классом выше исландского соперника, результат «Вестри» в двухматчевой дуэли против «Карабаха» (0:6) говорит о многом. Есть вероятность, что клуб из Латвии одержит крупную победу над соперником.

2.15 Фора РФШ (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч РФШ — «Вестри» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Фора РФШ (-3.5) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.31 ТБ 4 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч РФШ — «Вестри» принесёт прибыль 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: ТБ 4 с коэффициентом 2.31.