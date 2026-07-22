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прогноз на поединок за полуфинал квалификации Лиги конференций, ставка за 2.05

23 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «Ракув» и «Валлетта». Начало встречи — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Ракув»

Турнирное положение: «Ракув» выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал четвертым в чемпионате Польши прошлого года.

Команда на пять очков отстала от ставшего чемпионом «Леха» Познань и на один балл как от второго «Гурника», так и от третьей «Ягеллонии».

Последние матчи: в предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужой арене разошелся мировой с «Катовице» (1:1).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также не сумел выиграть, когда теперь потерпел поражение от нидерландского ПСВ с результатом 2:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в четырех последних поединках — все они были товарищескими — «Ракув» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не позволяет хозяевам сохранять хорошие шансы выигрыш, тем не менее, при более высоком классе и поддержке домашних трибун они все же высоки.

Йонатан Брунес — лучший бомбардир команды в чемпионате Польши прошлого сезона с 16-ю голами.

«Валлетта»

Турнирное положение: «Валлетта» получила возможность сыграть в отборе Лиги конференций благодаря победе в Кубке Мальты.

Команда при этом заняла четвертую позицию в национальной Премьер-лиге, проиграв в поединке за третью строчку «Хамруну» (0:2).

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на чужой арене одержал победу над соотечественниками «Бальцаном» (2:1).

Ранее как раз в финале Кубка Мальты коллектив переиграл «Гзиру» с результатом 2:1, что и позволило ему пробиться в квалификацию еврокубка.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были контрольными и официальными, «Валлетта» проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.

С такой формой гости вроде бы сохраняют хорошие шансы сыграть вничью, но если помнить о более высоком классе соперника, а также факторе чужого поля, это маловероятно.

Юри — лучший бомбардир команды в чемпионате Мальты прошлого сезона с 12-ю голами.

На что ставят в матче Ракув — Валлетта Букмекерские коэффициенты на матч Ракув — Валлетта: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Ракув» забивал меньше трех голов

в четырех последних матчах «Ракува» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Валлетта» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.11. Ничья — в 7.50, выигрыш «Валлетты» — в 21.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.54.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева забивал меньше трех мячей. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом гости не пропускали больше двух мячей с 8 августа 2025 года.

2.05 Тотал «Ракува» меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ракув» — «Валлетта» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал «Ракува» меньше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех мячей, поскольку так было в пяти из восьми последних матчей «Валлетты».

2.54 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Ракув» — «Валлетта» принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.54