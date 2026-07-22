23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Браво» и «Шкендия». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Браво»
Турнирное положение: «Браво» в новом сезоне стартовал успешно. Команда начала чемпионат Словении в уверенной виктории.
При этом «Браво» крайне неудачно провел летние контрольные матчи. Все три спарринга завершились поражениями.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Браво» переиграл «Олимпию» Любляна (2:0).
До того команда с минимальным счетом уступила «Карпатам» (0:1). А вот чуть ранее случилось поражение от загребского «Локомотива» (1:3).
При этом «Браво» в четырех последних матчах одержал всего одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при шести пропущенных.
Состояние команды: удачный старт официального сезона явно окрылил «Браво». Словенцы постараются пройти как можно дальше в еврокубках.
Между тем «Браво» в среднем забивает 2 мяча за матч. Плюс у команды есть потенциал прибавить во всех компонентах. Как минимум проходить албанцев команда обязана.
«Шкендия»
Турнирное положение: «Шкендия» нынешним летом провела четыре контрольных поединка. В них команда разжилась одной победой при двух поражениях.
Причем «Шкендия» успешно официальный сезон. Зато в двух своих последних контрольных матчах команда победила.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Шкендия» переиграла «Европу» (1:0).
В первой встрече с теми же гибралтарцами команда была более убедительной (5:0). А вот поединок с луганской «Зарей» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Шкендия» победила 2 раза. Команде удалось отличиться 8 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Шкендия» в первом раунде квалификации оставила свои владения сухими. Албанцы сыграли на классе, но теперь придется изрядно попотеть.
Албанцы в первом раунде выглядели выгодно. К тому же один из мячей в ворота гибралтарцев записал на свой счет 39-летний Бесарт Ибраими.
Ныне «Шкендия» пребывает на моральном подъеме. Албанцы наверняка отдадут инициативу сопернику в расчете на эффективность собственных контратак.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Браво» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа «Шкендии» — в 4.10.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.75, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.05.
Прогноз: Словенцы уверенно стартовали в своем чемпионате и явно постараются быстро вскрыть оборонительные порядки соперника.
Ставка: Победа «Браво» в 1-м тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Словенцы до последней виктории уступили 3 раза подряд
- Обе команды неудачно провели летние спарринги
- «Шкендия» в первом раунде квалификации уверенно прошла гибралтарцев
- «Браво» в среднем забивает фактически 2 гола за матч
- «Шкендия» пропускает в среднем один мяч за матч