прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Лиепая» из Латвии будет принимать «Аустрию» из Австрии. Игра пройдет в Лиепае 23 июля. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Лиепая»

Турнирная таблица: «Лиепая» завершила сезон в чемпионате Латвии на 4-м месте. В 22 матчах латвийцы набрали 28 очков.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Лиепая» переиграла черногорский «Дечич» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах «Лиепая» одержала три победы и потерпела два поражения.

«Аустрия»

Турнирная таблица: «Аустрия» заняла 4-е место в чемпионате Австрии, набрав в 32 играх 29 очков. Новый сезон в чемпионате Австрии стартует 2 августа. В первом туре «Аустрия» в гостях сыграет против «Вольфсберга».

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Аустрия» в товарищеских матчах обыграла «Пакш» (4:1), «Парндорф» (4:0) и сыграла вничью с «Дебреценом» (1:1), «Дунайська Стреда» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Аустрия» в последних матчах одержала две победы, сыграла две встречи вничью и потерпела одно поражение.

На что ставят в матче Лиепая — Аустрия Букмекерские коэффициенты на матч Лиепая — Аустрия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Лиепая» в первом раунде Лиги конференций переиграла «Дечич» (3:1)

«Аустрия» заняла 4-е место в чемпионате Австрии

«Лиепая» и «Аустрия» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Аустрии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценивается в 4.50. На победу «Лиепаи» — 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.95.

Прогноз: В среднем за матч «Лиепая» и «Аустрия» забивают по голу, можно ожидать, что соперники обменяются забитыми мячами.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Лиепая» — «Аустрия» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Лиепая» — «Аустрия» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.