В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Лиепая» из Латвии будет принимать «Аустрию» из Австрии. Игра пройдет в Лиепае 23 июля. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Лиепая»
Турнирная таблица: «Лиепая» завершила сезон в чемпионате Латвии на 4-м месте. В 22 матчах латвийцы набрали 28 очков.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Лиепая» переиграла черногорский «Дечич» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Лиепая» одержала три победы и потерпела два поражения.
«Аустрия»
Турнирная таблица: «Аустрия» заняла 4-е место в чемпионате Австрии, набрав в 32 играх 29 очков. Новый сезон в чемпионате Австрии стартует 2 августа. В первом туре «Аустрия» в гостях сыграет против «Вольфсберга».
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Аустрия» в товарищеских матчах обыграла «Пакш» (4:1), «Парндорф» (4:0) и сыграла вничью с «Дебреценом» (1:1), «Дунайська Стреда» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Аустрия» в последних матчах одержала две победы, сыграла две встречи вничью и потерпела одно поражение.
Статистика для ставок
- «Лиепая» в первом раунде Лиги конференций переиграла «Дечич» (3:1)
- «Аустрия» заняла 4-е место в чемпионате Австрии
- «Лиепая» и «Аустрия» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Аустрии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценивается в 4.50. На победу «Лиепаи» — 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.95.
Прогноз: В среднем за матч «Лиепая» и «Аустрия» забивают по голу, можно ожидать, что соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.