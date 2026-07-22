прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Паневежис» из Литвы будет принимать «Тобол» из Казахстана. Игра пройдет в Паневежисе 23 июля. Начало встречи — в 18:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Паневежис»

Турнирная таблица: «Паневежис» занимает 8-е место в чемпионате Литвы, набрав 19 очков в 20 сыгранных матчах.

Последние матчи: В 20-м туре внутреннего первенства «Паневежис» проиграл «Кауно Жальгирису» (0:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах «Паневежис» сыграл одну встречу вничью и потерпел три поражения.

«Тобол»

Турнирная таблица: «Тобол» занимает 9-е место в чемпионате Казахстана, набрав в 18 играх 19 очков.

Последние матчи: В рамках 18-го тура казахстанской Премьер-лиги «Тобол» сыграл вничью с командой «Кызылжар» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Тобол» в последних матчах одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Паневежис» занимает 8-е место в чемпионате Литвы

«Тобол» занимает 9-е место в чемпионате Казахстана

«Паневежис» и «Тобол» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Тобола» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.07. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Паневежиса» — 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.60.

Прогноз: В среднем за матч «Паневежис» и «Тобол» забивают по голу, можно ожидать, что соперники обменяются забитыми мячами.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Паневежис» — «Тобол» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Паневежис» — «Тобол» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.