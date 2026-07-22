В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Паневежис» из Литвы будет принимать «Тобол» из Казахстана. Игра пройдет в Паневежисе 23 июля. Начало встречи — в 18:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Паневежис»
Турнирная таблица: «Паневежис» занимает 8-е место в чемпионате Литвы, набрав 19 очков в 20 сыгранных матчах.
Последние матчи: В 20-м туре внутреннего первенства «Паневежис» проиграл «Кауно Жальгирису» (0:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Паневежис» сыграл одну встречу вничью и потерпел три поражения.
«Тобол»
Турнирная таблица: «Тобол» занимает 9-е место в чемпионате Казахстана, набрав в 18 играх 19 очков.
Последние матчи: В рамках 18-го тура казахстанской Премьер-лиги «Тобол» сыграл вничью с командой «Кызылжар» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Тобол» в последних матчах одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Паневежис» занимает 8-е место в чемпионате Литвы
- «Тобол» занимает 9-е место в чемпионате Казахстана
- «Паневежис» и «Тобол» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Тобола» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.07. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Паневежиса» — 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.60.
Прогноз: В среднем за матч «Паневежис» и «Тобол» забивают по голу, можно ожидать, что соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.