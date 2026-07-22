23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют ДАК и «Вележ». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.
ДАК
Турнирное положение: ДАК летом провел шесть контрольных матчей. Команда в них победила лишь дважды.
При этом ДАК минувший чемпионат Словакии завершил на 2-м месте. Отставание от чемпиона составило 10 очков.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. ДАК нанёс поражение «Болтону» (2:1).
До того команда была бита тель-авивским «Хапоэлем» (0:1). А вот поединок с «Аустрией» принес боевой паритет (1:1).
При этом ДАК в 6 контрольных поединках отличился 7 забитыми мячами. Пропустила в свои ворота команда те же 7 раз.
Состояние команды: ДАК твердо намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. А уж преодолеть боснийский барьер и вовсе будет программой минимум.
Нет сомнений, что ДАК будет действовать максимально агрессивно. Пора бы поднатореть в плане результативности грузинскому форварду Гиорги Гагуа!
«Вележ»
Турнирное положение: «Вележ» уже успел пройти один раунд квалификации. Боснийцы натужно обыграли молдавский «Милсами».
Причем «Вележ» в кадровом плане выглядит довольно скромно. К тому же минувший чемпионат своей страны завершил лишь на 4-й позиции.
Последние матчи: выездная минимальная победа над «Милсами» вывела команду во второй раунд квалификации. Между тем, проблемы с реализацией и близко не решены.
В первом поединке с молдаванами команда подписала мировую (1:1). Причем Леонид Игнатов спас для боснийцев ничью лишь в самой концовке встречи.
В двух своих последних матчах «Вележ» забил лишь 2 мяча. Да и вообще, в созидательном плане команда выглядит убогенько.
Состояние команды: «Вележ» довольно натужно вошел в новый евросезон. Да и по именам команда выглядит скромно.
Боснийцы в среднем пропускают фактически гол за матч. К тому же в минувшем чемпионате своей страны команда забила всего 36 мячей в 36 матчах. Очень скромно.
Наверняка «Вележ» постарается максимально эффективно сыграть вторым номером. Боснийцы намерены воспользоваться проблемами словаков в обороне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ДАК считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.75, а победа «Вележа» — в 9.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.67, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.15.
Прогноз: ДАК в кадровом плане явно превосходит оппонента, к тому же боснийцам слишком натужно даются голы.
Ставка: Фора ДАКа -2.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники забьют больше трех мячей на двоих.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Вележ» с огромным трудом прошел молдавский барьер
- ДАК победил в своем последнем спарринге
- «Вележ» в среднем забивает гол за матч
- ДАК в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- В кадровом плане словаки выглядят предпочтительнее «Вележа»