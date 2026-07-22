прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.75

23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют ДАК и «Вележ». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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ДАК

Турнирное положение: ДАК летом провел шесть контрольных матчей. Команда в них победила лишь дважды.

При этом ДАК минувший чемпионат Словакии завершил на 2-м месте. Отставание от чемпиона составило 10 очков.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. ДАК нанёс поражение «Болтону» (2:1).

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До того команда была бита тель-авивским «Хапоэлем» (0:1). А вот поединок с «Аустрией» принес боевой паритет (1:1).

При этом ДАК в 6 контрольных поединках отличился 7 забитыми мячами. Пропустила в свои ворота команда те же 7 раз.

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Состояние команды: ДАК твердо намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. А уж преодолеть боснийский барьер и вовсе будет программой минимум.

Нет сомнений, что ДАК будет действовать максимально агрессивно. Пора бы поднатореть в плане результативности грузинскому форварду Гиорги Гагуа!

«Вележ»

Турнирное положение: «Вележ» уже успел пройти один раунд квалификации. Боснийцы натужно обыграли молдавский «Милсами».

Причем «Вележ» в кадровом плане выглядит довольно скромно. К тому же минувший чемпионат своей страны завершил лишь на 4-й позиции.

Последние матчи: выездная минимальная победа над «Милсами» вывела команду во второй раунд квалификации. Между тем, проблемы с реализацией и близко не решены.

В первом поединке с молдаванами команда подписала мировую (1:1). Причем Леонид Игнатов спас для боснийцев ничью лишь в самой концовке встречи.

В двух своих последних матчах «Вележ» забил лишь 2 мяча. Да и вообще, в созидательном плане команда выглядит убогенько.

Состояние команды: «Вележ» довольно натужно вошел в новый евросезон. Да и по именам команда выглядит скромно.

Боснийцы в среднем пропускают фактически гол за матч. К тому же в минувшем чемпионате своей страны команда забила всего 36 мячей в 36 матчах. Очень скромно.

Наверняка «Вележ» постарается максимально эффективно сыграть вторым номером. Боснийцы намерены воспользоваться проблемами словаков в обороне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ДАК считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.75, а победа «Вележа» — в 9.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.67, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.15.

Прогноз: ДАК в кадровом плане явно превосходит оппонента, к тому же боснийцам слишком натужно даются голы.

2.75 Фора ДАКа -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч ДАК — «Вележ» позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Фора ДАКа -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники забьют больше трех мячей на двоих.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч ДАК — «Вележ» принесёт прибыль 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдет