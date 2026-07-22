В первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы «Динамо» Киев будет принимать ПАОК из Греции. Игра пройдет в Люблине 23 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.25.
«Динамо» Киев
Турнирная таблица: Киевское «Динамо» в минувшем сезоне финишировало на 4-м месте, набрав 57 очков. К тому же динамовцы выиграли Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов» (3:1).
Последние матчи: Между игр в Лиге Европы киевляне выиграли в товарищеском матче у клуба «Радомяк Радом» (4:2). В первом квалификационном раунде еврокубка киевское «Динамо» переиграло румынский коллектив «Университатя Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: Беспроигрышная серия «Динамо» насчитывает 4 матча, киевляне одержали три победы и сыграли один раз вничью.
ПАОК
Турнирная таблица: В Суперлиге Греции ПАОК стал бронзовым призером, что позволило команде квалифицироваться во второй раунд Лиги Европы напрямую. В 32 матчах греческого первенства ПАОК набрал 64 очка.
Последние матчи: Греческий клуб в межсезонье провел четыре товарищеских матча, переиграв АЕК Ларнака (3:2), «Вестерло» (4:0) и «Беверен» (4:1), а также проиграв «Твенте» (2:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах ПАОК одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Динамо» Киев в первом раунде Лиги Европы обыграл «Университатю Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти)
- ПАОК — бронзовый призёр чемпионата Греции
- «Динамо» Киев и ПАОК играли в Лиге чемпионов 1976 года
- В ЛЧ киевское «Динамо» дважды обыграло греков (2:0 — в гостях, 4:0 — дома)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу ПАОКа ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.30. На победу киевского «Динамо» — 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.17 и 1.62.
Прогноз: 50 лет прошло с первой официальной встречи киевского «Динамо» и ПАОКа. С тех пор сменилось не одно поколение футболистов. Так что предстоящая дуэль в Лиге Европы начнётся с чистого листа. Матчи с участием соперников завершаются результативно: от 4 до 6 забитых мячей за встречу.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 3.25.
Прогноз: Можно сыграть на том, что соперники смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.