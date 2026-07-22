прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 3.25

В первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы «Динамо» Киев будет принимать ПАОК из Греции. Игра пройдет в Люблине 23 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.25.

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«Динамо» Киев

Турнирная таблица: Киевское «Динамо» в минувшем сезоне финишировало на 4-м месте, набрав 57 очков. К тому же динамовцы выиграли Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов» (3:1).

Последние матчи: Между игр в Лиге Европы киевляне выиграли в товарищеском матче у клуба «Радомяк Радом» (4:2). В первом квалификационном раунде еврокубка киевское «Динамо» переиграло румынский коллектив «Университатя Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: Беспроигрышная серия «Динамо» насчитывает 4 матча, киевляне одержали три победы и сыграли один раз вничью.

ПАОК

Турнирная таблица: В Суперлиге Греции ПАОК стал бронзовым призером, что позволило команде квалифицироваться во второй раунд Лиги Европы напрямую. В 32 матчах греческого первенства ПАОК набрал 64 очка.

Последние матчи: Греческий клуб в межсезонье провел четыре товарищеских матча, переиграв АЕК Ларнака (3:2), «Вестерло» (4:0) и «Беверен» (4:1), а также проиграв «Твенте» (2:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах ПАОК одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.

На что ставят в матче Динамо Киев — ПАОК Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Киев — ПАОК: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» Киев в первом раунде Лиги Европы обыграл «Университатю Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти)

ПАОК — бронзовый призёр чемпионата Греции

«Динамо» Киев и ПАОК играли в Лиге чемпионов 1976 года

В ЛЧ киевское «Динамо» дважды обыграло греков (2:0 — в гостях, 4:0 — дома)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу ПАОКа ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.30. На победу киевского «Динамо» — 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.17 и 1.62.

Прогноз: 50 лет прошло с первой официальной встречи киевского «Динамо» и ПАОКа. С тех пор сменилось не одно поколение футболистов. Так что предстоящая дуэль в Лиге Европы начнётся с чистого листа. Матчи с участием соперников завершаются результативно: от 4 до 6 забитых мячей за встречу.

3.25 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Динамо» Киев — ПАОК принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 3.25.

Прогноз: Можно сыграть на том, что соперники смогут поразить ворота друг друга.

1.95 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Динамо» Киев — ПАОК позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.