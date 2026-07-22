В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Борац» из Боснии и Герцеговины будет принимать молдавский «Петрокуб». Игра пройдет в Баня-Лука 23 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.
«Борац»
Турнирная таблица: «Борац» завоевал титул чемпиона Боснии и Герцеговины, набрав 86 очков в минувшем сезоне. Это позволило боснийскому клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Последние матчи: В первом раунде ЛЧ «Борац» проиграл болгарскому «Левски» (1:1 — ничья дома, 0:4 — поражение в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Борац» не может выиграть на протяжении четырёх матчей, сыграв дважды вничью и потерпев два поражения.
«Петрокуб»
Турнирная таблица: Действующий чемпион Молдавии «Петрокуб» занимает 2-е место, набрав 7 очков. От лидера «Шерифа» команда отстаёт на три пункта.
Последние матчи: В 4-м туре чемпионата Молдавии «Петрокуб» проиграл своему главному конкуренту «Шерифу» со счётом 2:3.
Клуб из Хынчешт потерпел крупное поражение от албанской «Эгнатии» в рамках первого
квалификационного раунда Лиги чемпионов (1:1 — ничья дома, 1:6 — поражение в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Петрокуб» не может выиграть на протяжении четырёх матчей, сыграв дважды вничью и потерпев два поражения.
Статистика для ставок
- «Петрокуб» в Лиге чемпионов проиграл албанской «Эгнатии» (2:7)
- «Борац» в Лиге чемпионов проиграл болгарскому «Левски» (1:5)
- «Петрокуб» и «Борац» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Бораца» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья оценивается в 4.50. На победу «Петрокуба» — 6.10.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.82.
Прогноз: «Петрокуб» в последних матчах испытывает проблемы с обороной, линия защиты много пропускает. Этим могут воспользоваться боснийцы для достижения желаемого результата.
Ставка: Фора «Бораца» (-1.5) с коэффициентом 2.18.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.88.