«Петрокуб» вновь столкнётся с проблемами в обороне?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.18

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Борац» из Боснии и Герцеговины будет принимать молдавский «Петрокуб». Игра пройдет в Баня-Лука 23 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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«Борац»

Турнирная таблица: «Борац» завоевал титул чемпиона Боснии и Герцеговины, набрав 86 очков в минувшем сезоне. Это позволило боснийскому клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Последние матчи: В первом раунде ЛЧ «Борац» проиграл болгарскому «Левски» (1:1 — ничья дома, 0:4 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Борац» не может выиграть на протяжении четырёх матчей, сыграв дважды вничью и потерпев два поражения.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: Действующий чемпион Молдавии «Петрокуб» занимает 2-е место, набрав 7 очков. От лидера «Шерифа» команда отстаёт на три пункта.

Последние матчи: В 4-м туре чемпионата Молдавии «Петрокуб» проиграл своему главному конкуренту «Шерифу» со счётом 2:3.

Клуб из Хынчешт потерпел крупное поражение от албанской «Эгнатии» в рамках первого

квалификационного раунда Лиги чемпионов (1:1 — ничья дома, 1:6 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Петрокуб» не может выиграть на протяжении четырёх матчей, сыграв дважды вничью и потерпев два поражения.

На что ставят в матче Борац — Петрокуб Букмекерские коэффициенты на матч Борац — Петрокуб: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Петрокуб» в Лиге чемпионов проиграл албанской «Эгнатии» (2:7)

«Борац» в Лиге чемпионов проиграл болгарскому «Левски» (1:5)

«Петрокуб» и «Борац» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бораца» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья оценивается в 4.50. На победу «Петрокуба» — 6.10.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.82.

Прогноз: «Петрокуб» в последних матчах испытывает проблемы с обороной, линия защиты много пропускает. Этим могут воспользоваться боснийцы для достижения желаемого результата.

2.18 Фора «Бораца» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Борац» — «Петрокуб» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Фора «Бораца» (-1.5) с коэффициентом 2.18.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.88 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Борац» — «Петрокуб» принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.88.