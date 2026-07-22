прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.63

23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Лугано» и «Дукаджини». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.63.

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«Лугано»

Турнирное положение: «Лугано» проведет свой первый официальный поединок. Зато команда летом провела пять спаррингов.

При этом «Лугано» весьма продуктивно провел летние контрольные матчи. В трех из пяти поединков команда отпраздновала победу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лугано» уступил «Вадуцу» (1:2).

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До того команда нанесла поражение «Хайденхайму» (1:0). Плюс чуть ранее она учинила разгром скромному «Меммингену» (4:0).

При этом «Лугано» в пяти последних матчах настрелял 9 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 4 гола.

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Состояние команды: Швейцарцы постараются выдать удачный старт сезона. Команда априори обязана проходить косоваров.

К слову, «Лугано» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Плюс до последней коллизии команда победила дважды кряду.

«Дукаджини»

Турнирное положение: «Дукаджини» нынешним летом провел два контрольных поединка. В них команда по разу уступила и сыграла вничью.

Причем «Дукаджини» пропустил 4 мяча в двух спаррингах. При этом до того команда победила 4 раза кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дукаджини» уступил «Бейтару» (0:1).

До того команда расписала мировую с софийским «Локомотивом». Соперники по три раза огорчили друг друга.

В пяти своих последних матчах «Дукаджини» победил 3 раза. Команде удалось отличиться 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Дукаджини» в спаррингах не преуспевал в плане надежности тылов. Притом, что команде явно не хватает еврокубкового опыта.

Команда финишировала на 4-м месте в минувшем чемпионате Косово. А вот пропускала она в среднем аккурат гол за матч.

На текущий момент «Дукаджини» пребывает не в оптимальных кондициях. Косоварам за счастье будет достойно уступить более опытному «Лугано».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лугано» дают 1.17, а на «Дукаджини» — 21.00; ничейный исход букмекеры оценивают в 6.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.70, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.10.

Прогноз: «Лугано» выглядит на голову сильнее соперника, однако не преуспевает в плане надежности тылов.

2.63 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Лугано» — «Дукаджини» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Обе забьют за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Лугано» — «Дукаджини» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдет