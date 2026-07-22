прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Дила» из Грузии будет принимать «Аполлон» из Кипра. Игра пройдет в Гори 23 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Дила»

Турнирная таблица: В Высшей лиге Грузии «Дила» стала вице-чемпионом, набрав 78 очков. От лидера — клуба «Иберия» отставание составляет 2 пункта. В сезоне 2026 «Дила» занимает 6-е место, набрав после 19 туров 26 очков.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Дила» переиграла мальтийский клуб «Виртус» (3:1 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах «Дила» одержала две победы и потерпела три поражения.

«Аполлон»

Турнирная таблица: «Аполлон» завоевал путевку в Лигу конференций, как бронзовый призёр чемпионата Кипра. Киприоты набрали 67 очков в 36 матчах.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Аполлон» одержал победы в товарищеских матчах против «Утрехта» (1:0), «Гоу Эхед Иглс» (3:0), а также сыграл вничью с АЕКом из Ларнаки (0:0)

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти встречах участник Лиги конференций одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

На что ставят в матче Дила — Аполлон Букмекерские коэффициенты на матч Дила — Аполлон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Дила» в первом раунде Лиги конференций переиграл мальтийский «Виртус» (3:2)

«Аполлон» — бронзовый призёр чемпионата Кипра

«Дила» и «Аполлон» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Аполлона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Дилы» — 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.65.

Прогноз: «Аполлон» не пропускает на протяжении трёх матчей подряд, оборона у киприотов надежная, так что грузинам придётся непросто в предстоящей игре еврокубка

1.90 Победа «Аполлона» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Дила» — «Аполлон» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа «Аполлона» с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.85 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Дила» — «Аполлон» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 1.85.