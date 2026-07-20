В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов азербайджанский «Сабах» будет принимать КуПС из Финляндии. Игра пройдет в Масазыре 21 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Сабах»
Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Азербайджана. В минувшем сезоне клуб из Баку набрал 78 очков в 33 матчах.
Последние матчи: Чемпион Азербайджана одержал две победы в первом раунде Лиги чемпионов, обыграв в двухматчевом противостоянии чемпиона Уэльса — ТНС (2:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: В последних пяти матчах «Сабах» одержал две победы, две встречи завершил вничью и в одной игре потерпел поражение.
КуПС
Турнирная таблица: В чемпионате Финляндии «Куопио» лидирует с 33 очками после 16 туров.
Последние матчи: В рамках 16-го тура финского первенства КуПС одержал победу над клубом СЙК (2:0). В Лиге чемпионов «Куопио» преодолело сопротивление македонского «Вардара» (2:3 — поражение дома, 2:0 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: До домашней игры с «Вардаром» чемпион Финляндии не проигрывал на протяжении пяти матчей: участник Лиги чемпионов одержал четыре победы и одну игру завершил вничью.
Статистика для ставок
- «Сабах» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл ТНС из Уэльса (4:1)
- КуПС в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее «Вардара» из Северной Македонии (4:3)
- «Сабах» и КуПС ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.67. Ничья оценивается в 4.50. На победу КуПСа — 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.50 и 2.45.
Прогноз: Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, однако «Сабах» уверенно провёл первый квалификационный раунд и дома способен добиться преимущества перед ответной встречей.
Ставка: Фора «Сабаха» (-1) с коэффициентом 2.02.
Прогноз: В среднем за матч футболисты «Сабаха» и КуПС забивают по два мяча. Не исключаем, что азербайджанцы и фины смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Каждая команда забьет больше 1,5 с коэффициентом 4.20.