21 июля в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Мьельбю» и «Линкольн». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Мьельбю»
Турнирное положение: «Мьельбю» проводит неудачный сезон. На данный момент команда находится лишь на 10-м месте в чемпионате Швеции.
При этом «Мьельбю» в среднем забивает чаще одного мяча за матч. В свои же ворота команда пропустила 17 мячей в 13 поединках шведского чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела бледновато. «Мьельбю» не сумел одолеть «Вестерос» (0:0).
До того команда была бита АИКом (1:2). А вот поединок с «Сириусом» завершился боевым паритетом (4:4).
При этом «Мьельбю» не побеждает уже на протяжении двух месяцев. К тому же победила команда всего 4 раза в 13 матчах своего чемпионата.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Мьельбю» все никак не выберется из кризиса. К тому же шведы забили всего один мяч в двух своих последних поединках.
Как бы там ни было, «Мьельбю» будет действовать с позиции силы. Несмотря на все свои проблемы, шведы обязаны проходить гибралтарский барьер.
«Линкольн»
Турнирное положение: «Линкольн» уверенно преодолел первый раунд квалификации. Команда прошла андоррский «Интер Эскальдес».
Причем «Линкольн» в кадровом плане выглядит весьма скромно. Команде за счастье будет поразить ворота шведов.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Линкольн» подписал мировую с «Интер Эскальдесом» (1:1).
Несколько ранее команда уверенно одолела андоррцев (3:1). Да и вообще, для гибралтарцев задача-минимум может считаться выполненной. Один раунд пройден.
В двух своих последних матчах «Линкольн» победил один раз. Команде удалось отличиться 4 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Линкольн» довольно продуктивно подготовился к новому сезону. Плюс команда постарается воспользоваться проблемами шведов.
Неплохо вписался в игру команды испанец Алекс Мула. На его счету забитый мяч в последнем поединке с андоррцами.
Очевидно, что «Линкольн» постарается дать бой шведам. Вот только гибралтарцы имеют проблемы с надежностью тылов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мьельбю» в этом поединке выглядит гораздо предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценивается в 7.00, тогда как победа оппонента — в 9.50.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.63.
Прогноз: Шведы нынче находятся в кризисе, к тому же гибралтарцы не намерены лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Гибралтарцы в двух своих последних матчах забили 4 мяча
- «Мьельбю» в среднем забивает чаще гола за матч
- «Линкольн» до последней ничьей победил трижды кряду
- «Мьельбю» не может победить уже 2 месяца
- Гибралтарцы уже прошли один раунд квалификации и явно постараются удивить шведов