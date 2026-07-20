Пропустит ли «Мьельбю» от гибралтарцев?

прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.10

21 июля в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Мьельбю» и «Линкольн». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Мьельбю»

Турнирное положение: «Мьельбю» проводит неудачный сезон. На данный момент команда находится лишь на 10-м месте в чемпионате Швеции.

При этом «Мьельбю» в среднем забивает чаще одного мяча за матч. В свои же ворота команда пропустила 17 мячей в 13 поединках шведского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела бледновато. «Мьельбю» не сумел одолеть «Вестерос» (0:0).

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До того команда была бита АИКом (1:2). А вот поединок с «Сириусом» завершился боевым паритетом (4:4).

При этом «Мьельбю» не побеждает уже на протяжении двух месяцев. К тому же победила команда всего 4 раза в 13 матчах своего чемпионата.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Мьельбю» все никак не выберется из кризиса. К тому же шведы забили всего один мяч в двух своих последних поединках.

Как бы там ни было, «Мьельбю» будет действовать с позиции силы. Несмотря на все свои проблемы, шведы обязаны проходить гибралтарский барьер.

«Линкольн»

Турнирное положение: «Линкольн» уверенно преодолел первый раунд квалификации. Команда прошла андоррский «Интер Эскальдес».

Причем «Линкольн» в кадровом плане выглядит весьма скромно. Команде за счастье будет поразить ворота шведов.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Линкольн» подписал мировую с «Интер Эскальдесом» (1:1).

Несколько ранее команда уверенно одолела андоррцев (3:1). Да и вообще, для гибралтарцев задача-минимум может считаться выполненной. Один раунд пройден.

В двух своих последних матчах «Линкольн» победил один раз. Команде удалось отличиться 4 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Линкольн» довольно продуктивно подготовился к новому сезону. Плюс команда постарается воспользоваться проблемами шведов.

Неплохо вписался в игру команды испанец Алекс Мула. На его счету забитый мяч в последнем поединке с андоррцами.

Очевидно, что «Линкольн» постарается дать бой шведам. Вот только гибралтарцы имеют проблемы с надежностью тылов.

На что ставят в матче Мьельбю — Линкольн Букмекерские коэффициенты на матч Мьельбю — Линкольн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мьельбю» в этом поединке выглядит гораздо предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценивается в 7.00, тогда как победа оппонента — в 9.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: Шведы нынче находятся в кризисе, к тому же гибралтарцы не намерены лишь отсиживаться в тылах.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Мьельбю» — «Линкольн» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Мьельбю» — «Линкольн» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет