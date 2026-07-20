В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Гётеборг» из Швеции будет принимать эстонскую «Левадию». Игра пройдет в Гётеборге 21 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Гётеборг»
Турнирная таблица: После 13 туров чемпионата Швеции «Гётеборг» занимает 13-е место, набрав всего 13 очков.
Последние матчи: В 13-м туре чемпионата страны участник Лиги конференций одержал победу над командой «Броммапойкарна» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая безвыигрышная серия, ранее «Гётеборг» проиграл «Мальмё» (0:4), АИКу (1:2) и «ХамКам» (1:2), а также сыграл вничью в товарищеской игре с «Волеренгой» (1:1).
«Левадия»
Турнирная таблица: «Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии, в минувшем сезоне клуб набрал 79 очков. От чемпиона «Флоры» отставание составило 3 пункта.
Последние матчи: «Левадия» стартовала в еврокубках с крупных побед над валлийским клубом «Карнарвон» (5:0 — победа дома, 5:0 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Левадия» одержала три победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Статистика для ставок
- «Гётеборг» занимает 13-е место в чемпионате Швеции
- «Левадия» в первом раунде Лиги конференций переиграла «Карнарвон» из Уэльса (10:0)
- «Левадия» и «Гётеборг» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Гётеборга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья оценивается в 4.90. На победу «Левадии» — 5.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.
Прогноз: «Левадия» в среднем за матч забивает по три мяча, но впереди игра против серьёзного соперника — «Гётеборга». Можно рискнуть и сыграть на форе эстонского клуба.
Ставка: Фора «Левадии» (+1) с коэффициентом 2.10.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.40.