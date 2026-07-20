прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.10

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Гётеборг» из Швеции будет принимать эстонскую «Левадию». Игра пройдет в Гётеборге 21 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Гётеборг»

Турнирная таблица: После 13 туров чемпионата Швеции «Гётеборг» занимает 13-е место, набрав всего 13 очков.

Последние матчи: В 13-м туре чемпионата страны участник Лиги конференций одержал победу над командой «Броммапойкарна» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая безвыигрышная серия, ранее «Гётеборг» проиграл «Мальмё» (0:4), АИКу (1:2) и «ХамКам» (1:2), а также сыграл вничью в товарищеской игре с «Волеренгой» (1:1).

«Левадия»

Турнирная таблица: «Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии, в минувшем сезоне клуб набрал 79 очков. От чемпиона «Флоры» отставание составило 3 пункта.

Последние матчи: «Левадия» стартовала в еврокубках с крупных побед над валлийским клубом «Карнарвон» (5:0 — победа дома, 5:0 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Левадия» одержала три победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Статистика для ставок

«Гётеборг» занимает 13-е место в чемпионате Швеции

«Левадия» в первом раунде Лиги конференций переиграла «Карнарвон» из Уэльса (10:0)

«Левадия» и «Гётеборг» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Гётеборга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья оценивается в 4.90. На победу «Левадии» — 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.

Прогноз: «Левадия» в среднем за матч забивает по три мяча, но впереди игра против серьёзного соперника — «Гётеборга». Можно рискнуть и сыграть на форе эстонского клуба.

2.10 Фора «Левадии» (+1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Гетеборг» — «Левадия» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Левадии» (+1) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Гетеборг» — «Левадия» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.40.