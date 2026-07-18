19 июля во 2-м туре первенства России по футболу сыграют КАМАЗ и «Нижний Новгород». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

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КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцам предстоят тяжелейшие испытания. Имея скромный бюджет, команде Антона Хазова вряд ли светит что-то выдающееся.

При этом КАМАЗ серьезно изменился в кадровом плане. Лидеры покинули Набережные Челны, новички же пока сыроваты для первого дивизиона.

Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела неудачно. Челнинцы уступили костромскому «Спартаку» (1:3).

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Да и вообще, команда Хазова не может победить уже два с половиной месяца. Видимо, фарт заканчивается, да и от борьбы за выживание уйти не удастся.

При этом КАМАЗ летом успел провести четыре контрольных матча. Челнинцы в них добыли три ничьих, уступив лишь «Нефтехимику» (2:3).

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Состояние команды: КАМАЗ в кадровом плане по меркам первой лиги выглядит скромно. Тем не менее, без боя подопечные Хазова не сдадутся никому.

При этом КАМАЗ традиционно неудачно противостоит «Нижнему Новгороду». В трех очных поединках команда уступила два раза при одной ничьей. Да и в нынешних реалиях отобрать очки у одного из фаворитов лиги будет затруднительно.

«Нижний Новгород»

Турнирное положение: Нижегородцы мечтают о быстром камбэке в элиту. «Нижний Новгород» в кадровом плане выглядит грозно, да и Вадим Гаранин будто бы на своем месте.

При этом «Нижний Новгород» летом провел четыре спарринга. В них подопечные Гаранина победили 2 раза при одном поражении.

Последние матчи: в первом туре нижегородцы добыли три зачетных балла. Со счетом 4:2 они переиграли крепкий и амбициозный «Ротор».

До того команда с боем уступила столичному «Динамо» (1:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Текстильщиком» (6:1).

Ныне «Нижний Новгород» находится в приличных кондициях. Продуктивный старт окрылил, да и подбор исполнителей во всех линиях у Гаранина чудесный.

Состояние команды: Нижегородцы пока видятся одними из главных фаворитов турнира. Тренерский фактор плюс кадровый ресурс должны стать главными составляющими будущих успехов.

Набирает кондиции опытный Вячеслав Грулев. Прогрессирует семимильными шагами форвард Глеб Пополитов. Оба забили по голу в стартовом туре.

Нижегородцы явно намерены продолжить в том же духе. Потенциал у команды Гаранина огромнейший, да и оппонент уж чересчур скромен.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нижний Новгород» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценивается в 3.30, тогда как победа оппонента — в 3.44.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.05, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.79.

Прогноз: Команда Гаранина прекрасно атакует, к тому же мотивирована с первых туров захватить лидерство.

2.21 Победа «Нижнего Новгорода» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч КАМАЗ — «Нижний Новгород» позволит вывести на карту выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Победа «Нижнего Новгорода» за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.05 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч КАМАЗ — «Нижний Новгород» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.05.

Пять причин, почему ставка зайдет