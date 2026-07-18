19 июля в матче за третье место чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Англия. Начало игры — в 00:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.90.
Франция: ясная мотивация
Турнирное положение: французы на групповой стадии турнира набрали 9 очков, заняли первое место и уверенно шагнули в плей-офф.
После этого в играх на выбывание «Ле Бле» прошли Швецию, Парагвай и Марокко, но оступились на Испании.
Последние матчи: в 1/16 финала главная команда Франции разгромила Швецию (3:0), в 1/8 финала победила Парагвай (1:0), а в четвертьфинале разобралась с Марокко (0:2).
После этого же французская «националка» уступила Испании (0:2) в полуфинале.
На групповой стадии турнира сборная Франции победила Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).
Не сыграют: травмирован Вильям Салиба.
Состояние команды: подопечные Дидье Дешама были главными претендентами на титул, ровно шли по дистанции, но в полуфинале без шансов уступили испанцам, не создав ни одного момента.
Теперь же сборная Франции точно захочет сделать две вещи: финишировать в медалях и вывести своего лидера и капитана Килиана Мбаппе в лучшие бомбардиры турнира.
Англия: сложная задача
Турнирное положение: английская «националка» завершила групповой этап с семью зачетными баллами в активе и на первой строчке.
После этого англичане смоли выбить с турнира сборные ДР Конго, Мексики и Норвегии.
А вот в полуфинале «три льва» проиграли сборной Аргентине и теперь сыграют в матче за третье место.
Последние матчи: на стадии плей-офф главная команда Англии выиграла у ДР Конго (2:1), Мексики (3:2) и Норвегии (2:1), а вот потом проиграла Аргентине (1:2).
В своей группе же сборная Англии переиграла Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), но сыграла вничью с Ганой (0:0).
Не сыграют: травмирован Джордан Хендерсон.
Состояние команды: игра подопечных Томаса Тухеля точно не была лучшей на турнире, поэтому нельзя сказать, что их невыход в финал не является справедливым. Англия дошла до полуфинала, что уже является отличным результатом.
Безусловно, сборная Англии хочет завершить турнир в призах, но сделать это ей будет крайне сложно.
Статистика для ставок
- Франция выиграла 7 из последних 8 матчей
- Англия проиграла 1 из последних 9 матчей
- Франция выиграла у Англии 2 последних очных матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90, ничья — в 3.95, успех Англии — в 3.95.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.48, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.65.
Прогноз: команды играют в атаку, поэтому в этой игре вполне может быть пенальти.
Ставка: пенальти — да за 2.90.
Прогноз: также в этой игре нельзя исключать удаление. Команды будут действовать раскрепощенно и вполне могут перейти грань дозволенного.
Ставка: удаления — да за 4.50
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