Будут ли в этой игре пенальти или удаление?

прогноз на матч за третье место ЧМ‑2026 по футболу, ставка за 2.90

19 июля в матче за третье место чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Англия. Начало игры — в 00:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.90.

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Франция: ясная мотивация

Турнирное положение: французы на групповой стадии турнира набрали 9 очков, заняли первое место и уверенно шагнули в плей-офф.

После этого в играх на выбывание «Ле Бле» прошли Швецию, Парагвай и Марокко, но оступились на Испании.

Последние матчи: в 1/16 финала главная команда Франции разгромила Швецию (3:0), в 1/8 финала победила Парагвай (1:0), а в четвертьфинале разобралась с Марокко (0:2).

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После этого же французская «националка» уступила Испании (0:2) в полуфинале.

Календарь и таблица ЧМ-2026

На групповой стадии турнира сборная Франции победила Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).

Не сыграют: травмирован Вильям Салиба.

Состояние команды: подопечные Дидье Дешама были главными претендентами на титул, ровно шли по дистанции, но в полуфинале без шансов уступили испанцам, не создав ни одного момента.

Теперь же сборная Франции точно захочет сделать две вещи: финишировать в медалях и вывести своего лидера и капитана Килиана Мбаппе в лучшие бомбардиры турнира.

Англия: сложная задача

Турнирное положение: английская «националка» завершила групповой этап с семью зачетными баллами в активе и на первой строчке.

После этого англичане смоли выбить с турнира сборные ДР Конго, Мексики и Норвегии.

А вот в полуфинале «три льва» проиграли сборной Аргентине и теперь сыграют в матче за третье место.

Последние матчи: на стадии плей-офф главная команда Англии выиграла у ДР Конго (2:1), Мексики (3:2) и Норвегии (2:1), а вот потом проиграла Аргентине (1:2).

В своей группе же сборная Англии переиграла Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), но сыграла вничью с Ганой (0:0).

Не сыграют: травмирован Джордан Хендерсон.

Состояние команды: игра подопечных Томаса Тухеля точно не была лучшей на турнире, поэтому нельзя сказать, что их невыход в финал не является справедливым. Англия дошла до полуфинала, что уже является отличным результатом.

Безусловно, сборная Англии хочет завершить турнир в призах, но сделать это ей будет крайне сложно.

На что ставят в матче Франция — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Франция выиграла 7 из последних 8 матчей

Англия проиграла 1 из последних 9 матчей

Франция выиграла у Англии 2 последних очных матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90, ничья — в 3.95, успех Англии — в 3.95.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.48, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.65.

Прогноз: команды играют в атаку, поэтому в этой игре вполне может быть пенальти.

2.90 Пенальти — да Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч Франция — Англия принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: пенальти — да за 2.90.

Прогноз: также в этой игре нельзя исключать удаление. Команды будут действовать раскрепощенно и вполне могут перейти грань дозволенного.

4.50 Удаление — да Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.50 на матч Франция — Англия принесёт чистый выигрыш 3500₽, общая выплата — 4500₽

Ставка: удаления — да за 4.50

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