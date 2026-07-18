19 июля в матче за третье место на чемпионате мира 2026 года по футболу сыграют Франция и Англия. Начало встречи — 0:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Франция

Турнирное положение:Франция уверенно выиграла свою группу I с 9 очками.

Последние матчи: в полуфинале мундиаля команда Дидье Дешама проиграла Испании со счётом 0:2. Матч проходил полностью под диктовку соперника, который забил по голу в каждом из таймов. «Трёхцветные» только в конце встрепенулись и заиграли как умеют.

В четвертьфинале турнира был обыгран Марокко (2:0), до этого — Парагвай (1:0) и Швеция (3:0).

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Не сыграют: травмированы — Салиба (з), Самба (в).

Состояние команды: до стадии полуфинала Францию называли главным фаворитом ЧМ‑2026, но она оступилась на Испании. Уже известно, что Дешам покидает сборную, а вместо него на пост заступает Зинеддин Зидан.

Англия

Турнирное положение:в квартете L сборная Англии заняла первое место с 7 очками.

Последние матчи: полуфинальная игра с Аргентиной (1:2) проходила очень удачно для команды Томаса Тухеля. В первые 45 минут не было забитых мячей, а на 55‑й минуте Гордон после прострела Роджерса открыл счёт, но после 85‑й минуты Англия пропустила два мяча и в итоге не попала в финал.

До этого были победы в дополнительное время над Норвегией (2:1), Мексикой (3:2) и ДР Конго (2:1).

Не сыграют: травмированы — Хендерсон (п), Ливраменто (з), Джеймс (з), Стоунз (з).

Состояние команды: в полуфинале сказалась травма Джеймса и изменение тактической схемы Тухелем, после которой всё сломалось. Пока игроки перестраивались, аргентинцы усилили натиск и смогли вырвать победу. Это поражение точно не добавит эмоций англичанам.

На что ставят в матче Франция — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В четвертьфинале ЧМ‑2022 Франция выиграла со счётом 2:1.

В 2017 году в товарищеской игре Франция тоже победила (3:2).

Двумя годами ранее Англия была сильнее (2:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 1,92, а на Англию — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 3,5 идёт за 1,70, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: Франция является более цельной командой и должна побеждать Англию, у которой будут проблемы в центре обороны. С ней будет играть «трёхцветным» проще, так как они будут контролировать мяч, чего не удалось сделать в полуфинале.

1.92 Франция выиграет в основное время Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Франция — Англия принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Основная ставка: Франция выиграет в основное время за 1,92.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант на первые 45 минут.

2.40 Победа Франции в первом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Франция — Англия принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Дополнительная ставка: Франция победит в первом тайме за 2,40.

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