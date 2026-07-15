В ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы «Университатя Клуж» из Румынии будет принимать «Динамо» Киев. Игра пройдет в Клуже 16 июля. Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Университатя Клуж»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Университатя Клуж» финишировала на втором месте чемпионата Румынии, набрав 46 очков.
Последние матчи: Между играми в Лиге Европы «Университатя Клуж» провела матч в Суперкубке Румынии. Битву за трофей команда проиграла команде «Университатя Крайова» (1:1 — после основного времени, 3:5 — по пенальти).
В первом матче первого раунда Лиги Европы «Клуж» сыграл вничью с киевским «Динамо» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Университатя Клуж» не может одержать победу в восьми матчах подряд, сыграв трижды вничью и потерпев пять поражений.
«Динамо» Киев
Турнирная таблица: Киевское «Динамо» в минувшем сезоне финишировало на 4-м месте, набрав 57 очков. К тому же динамовцы выиграли Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов» (3:1).
Последние матчи: «Динамо» первую дуэль с румынской командой в Лиге Европы завершило вничью (0:0). Между играми в еврокубке одержали победу над польским клубом «Радомяк Радом» в товарищеской игре (4:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах киевляне одержали три победы, одну встречу сыграли вничью и в одном поединке потерпели поражение.
Статистика для ставок
- «Динамо» Киев — обладатель Кубка Украины
- «Университатя Клуж» — серебряный призер чемпионата Румынии
- «Динамо» Киев и «Университатя Клуж» сыграли вничью в Лиге Европы (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу киевского «Динамо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Университати Клуж» — 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.87.
Прогноз: Румынский клуб может подойти к ответной игре с киевлянами в деморализованном состоянии после поражения в Суперкубке. Так что «Динамо» может воспользоваться шансом, чтобы завоевать путевку во второй раунд Лиги Европы.
Ставка: Фора «Динамо» Киев (-1) с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.87.