Киевляне шагнут во второй раунд Лиги Европы?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.92

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы «Университатя Клуж» из Румынии будет принимать «Динамо» Киев. Игра пройдет в Клуже 16 июля. Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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«Университатя Клуж»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Университатя Клуж» финишировала на втором месте чемпионата Румынии, набрав 46 очков.

Последние матчи: Между играми в Лиге Европы «Университатя Клуж» провела матч в Суперкубке Румынии. Битву за трофей команда проиграла команде «Университатя Крайова» (1:1 — после основного времени, 3:5 — по пенальти).

В первом матче первого раунда Лиги Европы «Клуж» сыграл вничью с киевским «Динамо» (0:0).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Университатя Клуж» не может одержать победу в восьми матчах подряд, сыграв трижды вничью и потерпев пять поражений.

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: Киевское «Динамо» в минувшем сезоне финишировало на 4-м месте, набрав 57 очков. К тому же динамовцы выиграли Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов» (3:1).

Последние матчи: «Динамо» первую дуэль с румынской командой в Лиге Европы завершило вничью (0:0). Между играми в еврокубке одержали победу над польским клубом «Радомяк Радом» в товарищеской игре (4:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах киевляне одержали три победы, одну встречу сыграли вничью и в одном поединке потерпели поражение.

Статистика для ставок

«Динамо» Киев — обладатель Кубка Украины

«Университатя Клуж» — серебряный призер чемпионата Румынии

«Динамо» Киев и «Университатя Клуж» сыграли вничью в Лиге Европы (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу киевского «Динамо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Университати Клуж» — 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.87.

Прогноз: Румынский клуб может подойти к ответной игре с киевлянами в деморализованном состоянии после поражения в Суперкубке. Так что «Динамо» может воспользоваться шансом, чтобы завоевать путевку во второй раунд Лиги Европы.

1.92 Фора «Динамо» Киев (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Университатя Клуж» — «Динамо» Киев принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Фора «Динамо» Киев (-1) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Университатя Клуж» — «Динамо» Киев позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.87.