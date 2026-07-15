прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.70

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Силекс» из Северной Македонии будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в Скопье 16 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.70.

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«Силекс»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне македонский «Силекс» занял 4-е место, набрав 53 очка.

Последние матчи: В гостевой игре первого отборочного раунда Лиги конференций «Силекс» одержал минимальную победу над минским «Динамо» (1:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В пяти матчах «Силекс» одержал три победы и потерпел два поражения.

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: Минское «Динамо» — серебряный призер чемпионата Беларуси. В сезоне 2025 минчане набрали 63 очка.

Последние матчи: Беларусы с минимальным счетом уступили «Силексу» в первой игре первого раунда Лиги конференций (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась восьмиматчей беспроигрышная серия минского «Динамо», команда ранее одержала шесть побед и в двух играх сыграла вничью.

На что ставят в матче Силекс — Динамо Минск Букмекерские коэффициенты на матч Силекс — Динамо Минск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» Минск — серебряный призер чемпионата Беларуси

«Силекс» занял 4-е место в чемпионате Северной Македонии

«Силекс» обыграл минское «Динамо» в Лиге конференций (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Минск ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья оценивается в 2.90. На победу «Силекса» — 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.57.

Прогноз: У «Силекса» с линией нападения все в порядке, беларусы вполне могут огорчить беларусов и не один раз.

2.70 Фора «Силекса» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Силекс» — «Динамо» Минск позволит вывести на карту выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Фора «Силекса» (0) с коэффициентом 2.70.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.25 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Силекс» — «Динамо» Минск принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.