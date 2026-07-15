В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Силекс» из Северной Македонии будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в Скопье 16 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.70.
«Силекс»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне македонский «Силекс» занял 4-е место, набрав 53 очка.
Последние матчи: В гостевой игре первого отборочного раунда Лиги конференций «Силекс» одержал минимальную победу над минским «Динамо» (1:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Силекс» одержал три победы и потерпел два поражения.
«Динамо» Минск
Турнирная таблица: Минское «Динамо» — серебряный призер чемпионата Беларуси. В сезоне 2025 минчане набрали 63 очка.
Последние матчи: Беларусы с минимальным счетом уступили «Силексу» в первой игре первого раунда Лиги конференций (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась восьмиматчей беспроигрышная серия минского «Динамо», команда ранее одержала шесть побед и в двух играх сыграла вничью.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск — серебряный призер чемпионата Беларуси
- «Силекс» занял 4-е место в чемпионате Северной Македонии
- «Силекс» обыграл минское «Динамо» в Лиге конференций (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Минск ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья оценивается в 2.90. На победу «Силекса» — 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.57.
Прогноз: У «Силекса» с линией нападения все в порядке, беларусы вполне могут огорчить беларусов и не один раз.
Ставка: Фора «Силекса» (0) с коэффициентом 2.70.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.