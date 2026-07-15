Кто потерпит неудачу на финской земле?

прогноз на матч за выход в четвертьфинал отбора Лиги конференций, ставка за 1.80

16 июля в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Ильвес» и «Дифферданж». Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Ильвес»

Турнирное положение: «Ильвес» пробился в квалификацию Лиги конференций с третьей строчки чемпионата Финляндии прошлого года.

Команда занимает лишь девятую позицию по итогам 14-ти туров первенства нынешнего года с отставанием в три очка от чемпионской группы (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который как раз был первым в 1/8 финала отбора Лиги конференций, клуб на чужом поле сыграл вничью 0:0 с нынешним соперником.

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Ранее коллектив и вовсе остался ни с чем, когда в рамках 14-го тура национального чемпионата потерпел поражение на выезде от «Яро» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Ильвес» ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

Такие выступления не позволяют увидеть у хозяев высокие шансы на победу, однако в их пользу может говорить фактор домашнего поля и лучшая игровая практика официальных матчей.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.

«Дифферданж»

Турнирное положение: «Дифферданж» выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал вторым в чемпионате Люксембурга прошлого сезона.

Команда лишь по дополнительным показателям уступила чемпиону «Биссену», а также на пять очков опередила своего ближайшего преследователя — «Мондорф».

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб дома как раз сыграл вничью со счетом 0:0.

Ранее в поединке, который был контрольным, коллектив уже оказался на высоте, когда на чужом поле выиграл у французского «Меца» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках (официальных и товарищеских), «Дифферданж» выиграл трижды при трех ничьих.

С одной стороны такая форма говорит о минимальном для гостей риске проиграть, с другой — она заставляет усомниться в их высоких шансах выиграть, тем более что соперник выглядит фаворитом матча.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.

На что ставят в матче Ильвес — Дифферданж Букмекерские коэффициенты на матч Ильвес — Дифферданж: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ильвеса» забивали обе команды

в 14-ти из 15-ти последних матчей «Дифферданж» не проиграл в основное время

в четырех из пяти последних матчей «Дифферданжа» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ильвес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 3.80, выигрыш «Дифферданжа» — в 6.66.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так же было и в их последнем домашнем поединке.

Тем временем, аналогичный расклад сыграл в четырех из шести последних матчей гостей.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Ильвес» — «Дифферданж» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, ведь так в пяти из шести последних поединков «Ильвеса» забивали три или больше мячей.

2.10 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ильвес» — «Дифферданж» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.10