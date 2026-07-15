16 июля в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Ильвес» и «Дифферданж». Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Ильвес»
Турнирное положение: «Ильвес» пробился в квалификацию Лиги конференций с третьей строчки чемпионата Финляндии прошлого года.
Команда занимает лишь девятую позицию по итогам 14-ти туров первенства нынешнего года с отставанием в три очка от чемпионской группы (топ-6).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который как раз был первым в 1/8 финала отбора Лиги конференций, клуб на чужом поле сыграл вничью 0:0 с нынешним соперником.
Ранее коллектив и вовсе остался ни с чем, когда в рамках 14-го тура национального чемпионата потерпел поражение на выезде от «Яро» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Ильвес» ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.
Такие выступления не позволяют увидеть у хозяев высокие шансы на победу, однако в их пользу может говорить фактор домашнего поля и лучшая игровая практика официальных матчей.
Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.
«Дифферданж»
Турнирное положение: «Дифферданж» выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал вторым в чемпионате Люксембурга прошлого сезона.
Команда лишь по дополнительным показателям уступила чемпиону «Биссену», а также на пять очков опередила своего ближайшего преследователя — «Мондорф».
Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб дома как раз сыграл вничью со счетом 0:0.
Ранее в поединке, который был контрольным, коллектив уже оказался на высоте, когда на чужом поле выиграл у французского «Меца» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках (официальных и товарищеских), «Дифферданж» выиграл трижды при трех ничьих.
С одной стороны такая форма говорит о минимальном для гостей риске проиграть, с другой — она заставляет усомниться в их высоких шансах выиграть, тем более что соперник выглядит фаворитом матча.
Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Ильвеса» забивали обе команды
- в 14-ти из 15-ти последних матчей «Дифферданж» не проиграл в основное время
- в четырех из пяти последних матчей «Дифферданжа» забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ильвес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 3.80, выигрыш «Дифферданжа» — в 6.66.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.10.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так же было и в их последнем домашнем поединке.
Тем временем, аналогичный расклад сыграл в четырех из шести последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, ведь так в пяти из шести последних поединков «Ильвеса» забивали три или больше мячей.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.10