прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Лиепая» из Латвии будет принимать «Дечич» из Черногории. Игра пройдет в Лиепае 9 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Лиепая»

Турнирная таблица: «Лиепая» завершила сезона в чемпионате Латвии на 4-м месте. В 22 матчах латвийцы набрали 28 очков.

Последние матчи: В заключительном туре внутреннего первенства латвийский коллектив уступил команде БФК «Даугавпилс» (1:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Сравнение коэффициентов Букмекер 1 x 2 Новым игрокам 1.74 3.45 4.60 Бонус $10 000 Выбрать букмекера→

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В последних матчах латвийского чемпионата «Лиепая» одержала одну победу и потерпела четыре поражения.

«Дечич»

Турнирная таблица: «Дечич» занял 4-е место в чемпионате Черногории, набрав в 36 играх 51 очко.

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Черногории стартует в начале августа. В первом туре «Дечич» примет команду «Арсенал Тиват». Поединок состоится 2 августа.

Перед стартом в Лиге конференций «Дечич» в товарищеских матчах обыграл «Арсенал Тиват» (4:1) и сыграл вничью с «Влазнией» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Дечич» в последних матчах одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и потерпел три поражения.

Статистика для ставок

«Лиепая» заняла 4-е место в чемпионате Латвии

«Дечич» занял 4-е место в чемпионате Черногории

«Лиепая» и «Дечич» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лиепаи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Дечича» — 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.17 и 1.62.

Прогноз: «Лиепая» в последних матчах не может найти свою игру, этим моментом могут воспользоваться черногорцы, которые провели неплохую подготовку к старту еврокубков.

1.80 Фора «Дечича» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Лиепая» — «Дечич» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Дечича» (0) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Несмотря на осторожность первого матча, обе команды регулярно допускают ошибки в обороне, поэтому есть основания рассчитывать минимум на три забитых мяча

2.17 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Лиепая» — «Дечич» позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.17.