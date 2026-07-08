В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Лиепая» из Латвии будет принимать «Дечич» из Черногории. Игра пройдет в Лиепае 9 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Лиепая»
Турнирная таблица: «Лиепая» завершила сезона в чемпионате Латвии на 4-м месте. В 22 матчах латвийцы набрали 28 очков.
Последние матчи: В заключительном туре внутреннего первенства латвийский коллектив уступил команде БФК «Даугавпилс» (1:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах латвийского чемпионата «Лиепая» одержала одну победу и потерпела четыре поражения.
«Дечич»
Турнирная таблица: «Дечич» занял 4-е место в чемпионате Черногории, набрав в 36 играх 51 очко.
Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Черногории стартует в начале августа. В первом туре «Дечич» примет команду «Арсенал Тиват». Поединок состоится 2 августа.
Перед стартом в Лиге конференций «Дечич» в товарищеских матчах обыграл «Арсенал Тиват» (4:1) и сыграл вничью с «Влазнией» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Дечич» в последних матчах одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и потерпел три поражения.
Статистика для ставок
- «Лиепая» заняла 4-е место в чемпионате Латвии
- «Дечич» занял 4-е место в чемпионате Черногории
- «Лиепая» и «Дечич» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лиепаи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Дечича» — 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.17 и 1.62.
Прогноз: «Лиепая» в последних матчах не может найти свою игру, этим моментом могут воспользоваться черногорцы, которые провели неплохую подготовку к старту еврокубков.
Ставка: Фора «Дечича» (0) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Несмотря на осторожность первого матча, обе команды регулярно допускают ошибки в обороне, поэтому есть основания рассчитывать минимум на три забитых мяча
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.17.