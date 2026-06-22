прогноз на матч 13-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.47

23 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Барс» Каракол. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.47.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» сражается за лидерство. Команда как раз находится на втором месте турнирной таблицы.

При этом «Алга» лишь на один пункт отстает от «Азии» Талас. Плюс ко всему, команда еще не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Алга» уверенно одолела «Мурас Юнайтед» (3:1).

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К тому же поединок с «Бишкек Сити» завершился викторией (3:1). Плюс немного ранее команда переиграла еще и «Азиягол» (2:1).

В пяти своих последних матчах «Алга» победила 3 раза. В этих поединках команда отличилась 10 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Алга» в последнее время поднаторела в плане результатов. Команда победила 3 раза кряду, и остается единственной непобежденной.

Притом, что «Алга» традиционно неудачно противостоит «Барсу» Каракол. В обоих очных поединках команда уступила «барсам». Так что есть отличный шанс поквитаться за неудачи.

«Барс» Каракол

Турнирное положение: «Барсы» сражаются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Барс» Каракол по потерянным очкам может догнать лидера. Да и в свои ворота команда пропустила 10 мячей в 10 матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. «Барс» Каракол разгромил «Кыргызалтын» (7:0).

А вот встреча с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершилась ничьей (1:1). При этом до того команда по всем статьям переиграла «Абдыш-Ата» (3:0).

Нынче «Барс» Каракол находится на эмоциональном подъеме. Команда не проигрывала в трех своих последних поединках, пропустив в них всего лишь один мяч.

Состояние команды: «Барс» Каракол твердо намеревается как можно скорее подтянуться к лидеру. Потенциал у команды достаточно высокий, да и забивает она в среднем чаще 2 мячей за матч.

Причем в восьми поединках вне родных стен «Барс» Каракол добыл 17 зачетных баллов. Да и мотивация продолжить подъем по таблице огромная.

При этом «Барс» Каракол в гостях в среднем забивает 2 мяча за матч. «Барсам» нужно срочно включаться, пока конкуренты не оторвались.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барс» Каракол — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.63. Ничья — в 3.82, успех соперника — в 4.91.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.76, а вот тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: «Барсы» обыграли «Алгу» в обоих очных поединках, к тому же мотивированы подтянуться к лидеру.

2.47 Фора «Барса» Каракол -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч «Алга» — «Барс» Каракол позволит вывести на карту выигрыш 1470₽, общая выплата — 2470₽

Ставка: Фора «Барса» Каракол -1.5 за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют на двоих больше трех мячей.

2.85 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Алга» — «Барс» Каракол принесёт чистый выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.85.

Пять причин, почему ставка зайдет