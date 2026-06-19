прогноз на матч за выход в Ла Лигу, ставка за 2.05

20 июня в ответном матче за выход в испанскую Ла Лигу по футболу сыграют «Альмерия» и «Малага». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Альмерия»

Турнирное положение: «Красно-белые» сделали небольшой шажок к своей мечте. В первом поединке с «Малагой» команда сыграла вничью (0:0).

При этом «Альмерия» не проигрывает уже 4 матча кряду. А вот забивает команда в среднем два гола за матч.

Последние матчи: «Красно-белые» добыли достаточно неплохой результат в первом матче. Да и по игре команда выглядит солиднее «Малаги».

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Зато крепкий «Кастельон» команда переиграла (3:2). А вот немного ранее она расписала паритет с тем же оппонентом (1:1).

Вот только «Альмерия» пропускает уж чересчур часто. В 42 матчах Сегунды в воротах команды побывало аж 63 мяча.

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Состояние команды: «Красно-белые» имеют потенциал прибавить во всех компонентах. Команда умеет добывать результат, да и блестящий Серхио Аррибас и его партнеры намерены пробиться в элитный дивизион.

Правда, не сможет помочь команде травмированный Андре Орта. Впрочем, забивать и без него в составе «Альмерии» есть кому.

«Малага»

Турнирное положение: «Анчоусы» весной выглядели весьма солидно. Команда заняла итоговое 4 место в турнирной таблице второго по рангу испанского дивизиона.

Притом, «Малага» лишь на один балл отстала от «Альмерии». При этом команда отличилась 75 забитыми мячами в 42 поединках. А вот оборона давала результативные сбои в среднем чаще одного раза за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела добыть викторию. Дома она не дожала «Альмерию» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1). А вот первый поединок с этим оппонентом принес успех (1:0).

При этом «Малага» в пяти своих последних матчах добыла 2 победы. «Анчоусы» в них отличились пятью забитыми мячами при двух пропущенных.

Состояние команды: «Малага» довольно крепка, однако в последних матчах забивает со скрипом. Зато тылы «анчоусов» прибавили в плане надежности.

Команда в нынешнем сезоне трижды противостояла «Альмерии». В этих поединках она по разу победила, уступила и сыграла вничью.

А вот форвард «анчоусов» Чупе проводит прекрасный сезон. На счету перспективного нападающего 24 забитых мяча в Сегунде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Альмерия» фаворитом с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа «Малаги» — в 3.40.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.90, да и тотал меньше 2.5 можно взять за те же 1.90.

Прогноз: «Красно-белые» потенциально способны улучшить реализацию, да и «Малага» в последних матчах забивает с некоторой натугой.

2.05 Победа «Альмерии» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Альмерия» — «Малага» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Альмерии» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Альмерия» — «Малага» принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдет