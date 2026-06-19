20 июня в ответном матче за выход в испанскую Ла Лигу по футболу сыграют «Альмерия» и «Малага». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Альмерия»
Турнирное положение: «Красно-белые» сделали небольшой шажок к своей мечте. В первом поединке с «Малагой» команда сыграла вничью (0:0).
При этом «Альмерия» не проигрывает уже 4 матча кряду. А вот забивает команда в среднем два гола за матч.
Последние матчи: «Красно-белые» добыли достаточно неплохой результат в первом матче. Да и по игре команда выглядит солиднее «Малаги».
Зато крепкий «Кастельон» команда переиграла (3:2). А вот немного ранее она расписала паритет с тем же оппонентом (1:1).
Вот только «Альмерия» пропускает уж чересчур часто. В 42 матчах Сегунды в воротах команды побывало аж 63 мяча.
Состояние команды: «Красно-белые» имеют потенциал прибавить во всех компонентах. Команда умеет добывать результат, да и блестящий Серхио Аррибас и его партнеры намерены пробиться в элитный дивизион.
Правда, не сможет помочь команде травмированный Андре Орта. Впрочем, забивать и без него в составе «Альмерии» есть кому.
«Малага»
Турнирное положение: «Анчоусы» весной выглядели весьма солидно. Команда заняла итоговое 4 место в турнирной таблице второго по рангу испанского дивизиона.
Притом, «Малага» лишь на один балл отстала от «Альмерии». При этом команда отличилась 75 забитыми мячами в 42 поединках. А вот оборона давала результативные сбои в среднем чаще одного раза за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела добыть викторию. Дома она не дожала «Альмерию» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1). А вот первый поединок с этим оппонентом принес успех (1:0).
При этом «Малага» в пяти своих последних матчах добыла 2 победы. «Анчоусы» в них отличились пятью забитыми мячами при двух пропущенных.
Состояние команды: «Малага» довольно крепка, однако в последних матчах забивает со скрипом. Зато тылы «анчоусов» прибавили в плане надежности.
Команда в нынешнем сезоне трижды противостояла «Альмерии». В этих поединках она по разу победила, уступила и сыграла вничью.
А вот форвард «анчоусов» Чупе проводит прекрасный сезон. На счету перспективного нападающего 24 забитых мяча в Сегунде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Альмерия» фаворитом с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа «Малаги» — в 3.40.
Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.90, да и тотал меньше 2.5 можно взять за те же 1.90.
Прогноз: «Красно-белые» потенциально способны улучшить реализацию, да и «Малага» в последних матчах забивает с некоторой натугой.
Ставка: Победа «Альмерии» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Малага» в последних матчах приуныла в плане реализации
- «Альмерия» не проигрывает в 4 матчах кряду
- «Красно-белые» в среднем забивают 2 мяча за матч
- В составе «Альмерии» имеется ряд ярких исполнителей
- «Малага» не обыгрывала «Альмерию» в двух последних очных поединках