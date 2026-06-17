18 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Нефтехимик» и КАМАЗ. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.61.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы минувшее первенство вряд ли запишут себе в актив. Команда финишировала на скромном 11 месте турнирной таблицы первой лиги.
При этом «Нефтехимик» на 8 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем больше одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Нижнекамцы были биты «СКА-Хабаровском» (0:2).
Битва с «Волгой» завершилась боевой мировой (2:2). А вот немного ранее команда потерпела болезненное поражение от нестабильного «Челябинска» (0:2).
Плюс «Нефтехимик» не может победить уже в 4 матчах кряду. Причем во всех этих поединках команда неизменно пропускала по 2 мяча.
Состояние команды: Нижнекамцы нынче переживают процесс полного переформатирования. Команда теперь станет фарм-клубом «Рубина».
Нынешним летом состав команды претерпит значительные изменения. Да и уход с тренерского мостика Кирилла Новикова серьёзно изменит всю игровую концепцию нижнекамцев.
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы давно приучили всех к своему умению добывать результат даже при наличии минимальных ресурсов. Команда заняла итоговое 5 место в турнирной таблице первого российского дивизиона.
Притом, что КАМАЗ на 7 очков отстал от зоны стыков. При этом команда отличилась 46 забитыми мячами в 34 поединках первенства. Да и осенний цикл челнинцы провели продуктивно.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила «Соколу» (0:1). Впрочем, никакой турнирной мотивации та встреча уже не имела.
До того команда вчистую проиграла «Уралу» (0:2). А вот поединок с костромским «Спартаком» завершился викторией (2:0).
При этом КАМАЗ в пяти своих последних матчах добыл 3 победы. Команда отличилась 5 мячами при четырех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: КАМАЗ при Антоне Хазове весьма колюч, однако вряд ли способен бороться даже за стыки. Для этого банально не хватает ресурсов, да и каждые полгода команда неизменно теряет своих лидеров.
Команда уже больше двух лет не проигрывает нижнекамцам. Вот только потеря Давида Караева может серьезно повлиять на атакующий потенциал челнинцев.
А вот в плане надежности тылов челнинцы выглядели довольно монолитно. Команда в среднем пропускает один мяч за матч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.70. Ничья предлагается за 2.90, успех КАМАЗа — за 2.76.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.61, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.46.
Прогноз: Обе команды переживают перестройку, и уж точно рискнут в атаке в контрольном поединке.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.61.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 5.21.
Пять причин, почему ставка зайдет
- КАМАЗ в среднем забивает чаще гола за матч
- «Нефтехимик» не может победить уже в 4 матчах кряду
- КАМАЗ уступил в двух своих последних поединках
- Обе команды уже заметно изменились в кадровом виде
- КАМАЗ уже больше двух лет не проигрывает «Нефтехимику»