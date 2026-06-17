«Нефтехимик» и КАМАЗ покажут класс в атаке

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.61

18 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Нефтехимик» и КАМАЗ. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.61.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы минувшее первенство вряд ли запишут себе в актив. Команда финишировала на скромном 11 месте турнирной таблицы первой лиги.

При этом «Нефтехимик» на 8 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем больше одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Нижнекамцы были биты «СКА-Хабаровском» (0:2).

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Битва с «Волгой» завершилась боевой мировой (2:2). А вот немного ранее команда потерпела болезненное поражение от нестабильного «Челябинска» (0:2).

Плюс «Нефтехимик» не может победить уже в 4 матчах кряду. Причем во всех этих поединках команда неизменно пропускала по 2 мяча.

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Состояние команды: Нижнекамцы нынче переживают процесс полного переформатирования. Команда теперь станет фарм-клубом «Рубина».

Нынешним летом состав команды претерпит значительные изменения. Да и уход с тренерского мостика Кирилла Новикова серьёзно изменит всю игровую концепцию нижнекамцев.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы давно приучили всех к своему умению добывать результат даже при наличии минимальных ресурсов. Команда заняла итоговое 5 место в турнирной таблице первого российского дивизиона.

Притом, что КАМАЗ на 7 очков отстал от зоны стыков. При этом команда отличилась 46 забитыми мячами в 34 поединках первенства. Да и осенний цикл челнинцы провели продуктивно.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила «Соколу» (0:1). Впрочем, никакой турнирной мотивации та встреча уже не имела.

До того команда вчистую проиграла «Уралу» (0:2). А вот поединок с костромским «Спартаком» завершился викторией (2:0).

При этом КАМАЗ в пяти своих последних матчах добыл 3 победы. Команда отличилась 5 мячами при четырех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: КАМАЗ при Антоне Хазове весьма колюч, однако вряд ли способен бороться даже за стыки. Для этого банально не хватает ресурсов, да и каждые полгода команда неизменно теряет своих лидеров.

Команда уже больше двух лет не проигрывает нижнекамцам. Вот только потеря Давида Караева может серьезно повлиять на атакующий потенциал челнинцев.

А вот в плане надежности тылов челнинцы выглядели довольно монолитно. Команда в среднем пропускает один мяч за матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.70. Ничья предлагается за 2.90, успех КАМАЗа — за 2.76.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.61, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.46.

Прогноз: Обе команды переживают перестройку, и уж точно рискнут в атаке в контрольном поединке.

2.61 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.61 на матч «Нефтехимик» — КАМАЗ позволит вывести на карту выигрыш 1610₽, общая выплата — 2610₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.61.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

5.21 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.21 на матч «Нефтехимик» — КАМАЗ принесёт прибыль 4210₽, общая выплата — 5210₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 5.21.

Пять причин, почему ставка зайдет