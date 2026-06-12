13 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Равшан». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.43.
«Вахш»
Турнирное положение: «Вахш» окопался в группе середняков чемпионата. Команда на данный момент находится на скромном 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Вахш» на 5 очков отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда явно не запишет себе в актив. «Вахш» не сумел справиться с нестабильным «Худжандом» (0:0).
Плюс «Хосилот» обыграть также не удалось (2:2). Да и немного ранее команда потеряла драгоценные баллы в матче со скромным «Парваазом» (1:1).
Вообще же, до этих трех ничьих «Вахш» потерпел два поражения. К тому же пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Состояние команды: «Вахш» сейчас находится в очевидном кризисе. Шутка ли, пять поединков без побед! С такими показателями борьба за медали не светит.
А вот поединки с «Равшаном» для команды в последние годы проходят успешно. Последняя коллизия случилась еще больше десяти лет назад. Да и в четырех последних очных встречах «Вахш» сохранил свои владения сухими.
«Равшан»
Турнирное положение: «Равшан» нынешний сезон проводит на своем уровне. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Между тем, «Равшан» лишь на 5 зачетных пунктов отстает от лидера. При этом команда отличилась 14 забитыми мячами в 10 поединках.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла «Сардор» (3:1). В той встрече она имела полное преимущество с первой и до последней минуты.
До того команда потерпела поражение от «Худжанда» (1:4). А вот поединок с «Истаравшаном» принес в копилку три очка (4:1).
При этом «Равшан» в 5 своих последних поединках разжился двумя победами. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Равшан» довольно крепок, однако стабильностью не блещет. Команда чередует яркие победы с болезненными коллизиями.
Команда неудачно выступает вне родных стен. В пяти выездных матчах она набрала всего 5 очков. При этом в них команда забила всего 2 мяча.
А вот в плане реализации «Равшан» выглядит относительно неплохо. Даже имея 14 забитых мячей в активе, команда, наряду с «Хосилотом», является самой результативной в лиге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Вахш» фаворитом с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 2.91, а победа соперника — в 2.89.
Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 2.46, а тотал меньше 2.5 можно рассмотреть за скромные 1.43.
Прогноз: «Вахш» потенциально прибавит в плане реализации, тогда как «Равшан» слабовато выступает на чужих полях.
Ставка: Победа «Вахша» за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.46.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Равшан» неудачно выступает вне родных стен
- «Вахш» имеет амбиции попасть в тройку лидеров
- «Равшан» исторически неудачно противостоит «Вахшу»
- «Вахш» мотивирован прервать свою пятимачевую безвыигрышную серию
- «Равшан» в четырех последних очных поединках не поражал ворота «Вахша»