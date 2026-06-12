13 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» Каракол и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.
«Барс» Каракол
Турнирное положение: «Барсы» борются за чемпионство. Команда пребывает на четвертой позиции, однако, имея 2 матча в запасе, потенциально она может догнать лидера.
При этом «Барс» Каракол в среднем забивает 2 мяча за матч. Да и уступила команда всего один раз в 9 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барсы» потеряли очки в матче с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).
Зато поединок с «Абдыш-Ата» завершился уверенной победой (3:0). А вот немного ранее команда была бита «Алаем» (1:2).
В трех своих последних домашних матчах «Барс» Каракол взял всего 4 очка. Плюс ко всему, команда не демонстрировала чемпионского футбола.
Состояние команды: «Барсы» являются сугубо домашней командой. Да и мотивация плотнее подтянуться к лидеру у команды огромная.
Между тем, «Барс» Каракол традиционно успешно противостоит «Кыргызалтыну». Оба очных поединка завершились победами над столь скромным оппонентом.
«Кыргызалтын»
Турнирное положение: «Кыргызалтын» привычно сражается за выживание. На данный момент команда находится на дне турнирной таблицы.
Плюс «Кыргызалтын» набрал всего 2 очка в 11 матчах. Да и забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова осталась без очков. «Кыргызалтын» уступил «Бишкек Сити» (0:2).
Поединок с «Азияголом» также принес разочарование (1:3). При этом до того команда в перестрелке уступила «Азии» Талас (3:4).
Нынче «Кыргызалтын» находится на эмоциональном спаде. Восемь поражений кряду сильно угнетают, да и надежность тылов хромает на обе ноги.
Состояние команды: «Кыргызалтын» нынче твердо стоит на вылет. Да и пропускает команда в среднем два мяча за матч.
Никак не удаётся команде наладить результаты в выездных матчах. В четырех поединках вне родных стен она набрала всего один балл.
А вот в пяти своих матчах команда неизменно пропускала два и более мячей. Да и тягаться с одним из фаворитов чемпионата «Кыргызалтыну» в нынешних реалиях явно не по зубам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барс» Каракол является безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья предлагается за 4.32, успех оппонента — за 7.47.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.88, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за те же 1.88.
Прогноз: «Барс» довольно результативно атакует, к тому же оппонент потерпел восемь поражений кряду.
Ставка: Фора «Барса» Каракол -1.5 за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.08.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кыргызалтын» уступил в 8 своих последних матчах
- «Барсы» в среднем забивают 2 мяча за матч
- «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках пропускал не меньше двух мячей
- «Барс» Каракол является сугубо домашней командой
- «Кыргызалтын» в среднем пропускает 2 мяча за матч