прогноз на матч 12-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.28

13 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» Каракол и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.

«Барс» Каракол

Турнирное положение: «Барсы» борются за чемпионство. Команда пребывает на четвертой позиции, однако, имея 2 матча в запасе, потенциально она может догнать лидера.

При этом «Барс» Каракол в среднем забивает 2 мяча за матч. Да и уступила команда всего один раз в 9 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барсы» потеряли очки в матче с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).

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Зато поединок с «Абдыш-Ата» завершился уверенной победой (3:0). А вот немного ранее команда была бита «Алаем» (1:2).

В трех своих последних домашних матчах «Барс» Каракол взял всего 4 очка. Плюс ко всему, команда не демонстрировала чемпионского футбола.

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Состояние команды: «Барсы» являются сугубо домашней командой. Да и мотивация плотнее подтянуться к лидеру у команды огромная.

Между тем, «Барс» Каракол традиционно успешно противостоит «Кыргызалтыну». Оба очных поединка завершились победами над столь скромным оппонентом.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» привычно сражается за выживание. На данный момент команда находится на дне турнирной таблицы.

Плюс «Кыргызалтын» набрал всего 2 очка в 11 матчах. Да и забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова осталась без очков. «Кыргызалтын» уступил «Бишкек Сити» (0:2).

Поединок с «Азияголом» также принес разочарование (1:3). При этом до того команда в перестрелке уступила «Азии» Талас (3:4).

Нынче «Кыргызалтын» находится на эмоциональном спаде. Восемь поражений кряду сильно угнетают, да и надежность тылов хромает на обе ноги.

Состояние команды: «Кыргызалтын» нынче твердо стоит на вылет. Да и пропускает команда в среднем два мяча за матч.

Никак не удаётся команде наладить результаты в выездных матчах. В четырех поединках вне родных стен она набрала всего один балл.

А вот в пяти своих матчах команда неизменно пропускала два и более мячей. Да и тягаться с одним из фаворитов чемпионата «Кыргызалтыну» в нынешних реалиях явно не по зубам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барс» Каракол является безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья предлагается за 4.32, успех оппонента — за 7.47.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.88, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за те же 1.88.

Прогноз: «Барс» довольно результативно атакует, к тому же оппонент потерпел восемь поражений кряду.

2.28 Фора «Барса» Каракол -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Барс» Каракол — «Кыргызалтын» принесёт чистый выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Фора «Барса» Каракол -1.5 за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

3.08 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.08 на матч «Барс» Каракол — «Кыргызалтын» принесёт чистый выигрыш 2080₽, общая выплата — 3080₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.08.

Пять причин, почему ставка зайдет