прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.01

7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Лихтенштейн и Кипр. Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

Лихтенштейн

Турнирное положение: Сборная Лихтенштейна заняла последнюю строчку в группе J, не набрав ни одного очка за восемь туров.

Последние матчи: В последнем матче Лихтенштейн в рамках товарищеского поединка провела неудачную встречу против Андорры, проиграв со счетом 0:2.

Ранее команда потерпела разгромное поражение от национальной сборной Арубы со счетом 4:1 и смогла обыграть с минимальным с минимальным счетом сборную Танзании (0:1).

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Состояние команды: Победа над Танзанией позволила Лихтенштейну прервать серию из 11 поражений на международной арене кряду. Отметим, что в отборе к ЧМ, команда не забила ни одного мяча, пропустив 31 гол в свои ворота.

Кипр

Турнирное положение: Кипр занял четвертую строчку в группе H, набрав восемь очков в восьми встречах. Команда выиграла два матча, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Последние матчи В последнем матче Кипр смог сыграть вничью против Словения в рамках товарищеской встречи. Поединок завершился со счетом 1:1.

Ранее команда обыграла Молдову со счетом 3:2, проиграла с минимальным счетом 0:1 сборную Беларуси, а также провела неудачную встречу против Эстонии, потерпев поражение со счетом 2:4.

Состояние команды: Кипр в последних пяти матчах имеет всего одну победу, один поединок вничью и три поражения. Отметим, что в группе к отбору на ЧМ команда в восьми матчах забила и пропустила по 11 мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают явное предпочтение Кипру с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.40, а победа Лихтенштейна — в 9.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.01 и 1.74.

Прогноз: Сыграем на ожидании тотала больше 2,5 мячей в матче. Это основная ставка.

2.01 ТБ 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Лихтенштейн — Кипр принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в матче 2.01.

Прогноз: Более рискованной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд.

2.38 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Лихтенштейн — Кипр принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.38.