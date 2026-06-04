5 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Украины (U21) и США (U21). Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Украина (U21) — США (U21) с коэффициентом для ставки за 2.10.

Украина (U21)

Турнирное положение: Украина (U21) по итогам шести поединков квалификации на молодежный чемпионат Европы занимает третье место в группе с восемью очками.

Команда на пять баллов отстаёт от лидера квинтета Хорватии, у которой есть поединок в запасе, а также на три пункта от идущей второй в таблице Турции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках отбора на континентальное первенство сборная в чужих стенах переиграла Венгрию (2:1).

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Перед этим в поединке предыдущего тура квалификации на Евро-2027 коллектив уже потерял очки, когда теперь на своем поле неожиданно сыграл вничью с Литвой (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, Украина (U21) выиграла лишь раз при двух ничьих и трех поражениях.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

Данило Кревсун и Геннадий Синчук — лучшие бомбардиры национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

США (U21)

Турнирное положение: США (U21) не выступает в официальных поединках в 2026 году, поэтому довольствуется товарищескими встречами.

Команда проводит тренировочные сборы и матчи, чтобы компенсировать недостаток программ подготовки для этой возрастной группы игроков во время пандемии COVID-19.

Последние матчи: в своей предыдущем поединке, которая была товарищеской, сборная на чужой арене разгромила Южную Корею (U23) со счетом 4:1.

Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив снова оказался на высоте, когда снова-таки на выездной арене переиграл Японию (U21) (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими, США (U21) проиграла лишь раз при трёх победах и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Рид Бейкер-Уайтинг — лучший бомбардир команды в товарищеских встречах 2026 года с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Украина (U21) не выиграла

в пяти последних домашних матчах Украины (U21) забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей США (U21) забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина (U21) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья — в 5.20, успех США (U21) — в 8.25.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.90 и 1.65.

Прогноз: в пяти последних домашних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем поединке на выезде.

Между тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

2.10 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Украина (U21) — США (U21) принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: обе команды забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят оппонента в классе, и оба соперника забьют, поскольку так было в пяти последних домашних матчах хозяев.

2.45 Украина (U21) победит и обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Украина (U21) — США (U21) принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Украина (U21) победит и обе команды забьют за 2.45