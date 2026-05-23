25 мая в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 00:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Минейро с коэффициентом для ставки за 2.01.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в GoogleПодписаться+

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» борются за выживание в элите.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Коринтианс» набрал всего 18 очков в 16 поединках чемпионата.  А вот забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Тимао» не смогли одолеть «Пеньяроль» (1:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Ботафого» (1:3).  Зато поединок со скромной «Баррой» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Коринтианс» добыл 2 виктории.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тимао» нынче приуныли в плане результатов.  Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Коринтианс» традиционно сложно противостоит «Атлетико Минейро».  В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по разу.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Петухи» сражаются за попадание в Кубок Либертадорес.  Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико Минейро» на три зачетных балла отстаёт от топ-5.  При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Петухи» переиграли «Сьенсиано» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Мирассолу» (3:1).  А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила «Сеаре».

При этом «Атлетико Минейро» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Петухи» в последних матчах заметно прибавили.  Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Атлетико Минейро» не столь успешно выступает на чужих полях.  В 8 выездных матчах команда набрала лишь 6 очков.

«Петухи» в среднем пропускают больше одного мяча за матч.  Да и «тимао» команда не может одолеть уже два года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Коринтианс» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82.  Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 5.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.45 и 1.58.

Прогноз: «Коринтианс» крайне нестабилен, тогда как «петухи» находятся на некотором подъёме.

2.01«Атлетико Минейро» не проиграетСтавка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.01 на матч «Коринтианс» — «Атлетико Минейро»  позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: «Атлетико Минейро» не проиграет за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

2.16Обе забьютСтавка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.16 на матч «Коринтианс» — «Атлетико Минейро»  принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Обе забьют за 2.16

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Атлетико Минейро» победил в 2 своих последних поединках
  • «Тимао» не побеждали в 2 последних матчах
  • «Петухи», в отличие от «Коринтианса», достаточно результативно атакуют
  • «Тимао» в родных стенах пропускают в среднем гол за матч
  • «Атлетико Минейро» в трех своих последних выездных поединках забивал не меньше двух мячей