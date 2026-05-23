Команда Миранчука по всем статьям уступит в Коламбусе

25 мая в 15-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Коламбус Крю» и «Атланта Юнайтед». Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Коламбус Крю — Атланта Юнайтед с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: «Чёрно-золотые» проводят блеклый сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Коламбус Крю» на 4 очка отстает от топ-9. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Коламбус Крю» одолел «Нью-Йорк Сити» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Филадельфией Юнион» (1:1). А вот поединок с «Нью-Йорк Ред Буллс» завершился коллизией (2:3).

В пяти своих последних матчах «Коламбус Крю» победил один раз. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Чёрно-золотые» относительно преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Коламбус Крю» традиционно успешно противостоит «Атланта Юнайтед». В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Пятиполосные» выступают крайне слабо. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Атланта Юнайтед» на 6 очков отстаёт от зоны плей-офф. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атланта Юнайтед» уступила «Орландо Сити» (1:4).

До того команда сыграла вничью с тем же соперником (1:1). А вот чуть ранее она была бита «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:2).

При этом «Атланта Юнайтед» в 5 своих последних поединках победила 2 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пятиполосные» приуныли в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча подряд.

При этом «Атланта Юнайтед» победила всего 3 раза в 14 матчах МЛС. Да и оборонительные редуты частенько совершают сбои.

Команда не столь продуктивно выступает на полях соперников. «Пятиполосные» в пяти выездных поединках чемпионата добыли всего 4 очка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Коламбус Крю» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Пятиполосные» нынче угодили в кризис, да и «Коламбус Крю» явно способен прибавить во всех компонентах.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

