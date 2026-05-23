24 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Борнмут». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ноттингем Форест — Борнмут с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» проводят блеклый сезон. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Ноттингем Форест» на 7 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» были биты «Манчестер Юнайтед» (2:3).
До того команда не уступила «Ньюкаслу» (1:1). А вот поединок с «Астон Виллой» завершился болезненной коллизией (0:4).
В пяти своих последних матчах «Ноттингем Форест» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Лесники» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Причем «Ноттингем Форест» традиционно неудачно противостоит «Борнмуту». В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Вишни» уже обеспечили себе выход в еврокубки. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Борнмут» на 3 очка отстаёт от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Вишни» отобрали очки у «Манчестер Сити» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Фулхэму» (1:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Кристал Пэласом» (3:0).
При этом «Борнмут» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Вишни» нынче выглядят достаточно выгодно. Команда не проигрывает без малого 5 месяцев.
При этом «Борнмут» имеет не столь надежные тылы. Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда довольно посредственно выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала 25 зачетных баллов в 18 матчах АПЛ.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Борнмут» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
Прогноз: «Вишни» нынче на ходу, тогда как «лесники» откровенно доигрывают чемпионат.
Ставка: Победа «Борнмута» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ноттингем Форест» не побеждает 3 матча кряду
- «Борнмут» не проигрывает почти 5 месяцев
- Обе команды имеют не столь надежные тылы
- «Вишни» победили в трёх своих последних выездных поединках
- «Ноттингем Форест» в двух последних очных встречах уступил «Борнмуту»