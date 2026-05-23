прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за 1.90

24 мая в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Удинезе». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Наполи — Удинезе с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Наполи»

Турнирное положение: неаполитанцы уже успели решить все свои задачи и досрочно пробились в Лигу чемпионов.

Команда из Неаполя располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 73 очка.

«Голубые» за 37 матчей сезона смогли забить 57 мячей, а пропустили всего лишь 36 мячей.

Последние матчи: в прошлых турах «партенопейцы» победили «Пизу» (3:0), но проиграли «Болонье» (2:3).

До этого же неаполитанский коллектив сыграл вничью с «Комо» (0:0) и разгромил «Кремонезе» (4:0).

Не сыграют: не выйдут на поле Ромелу Лукаку и Давид Нерес.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии, а вот эту компанию завершит без титулов. Подопечным Антонио Конте достаточно сыграть вничью в этой игре, чтобы стать вторыми по итогам сезона.

Думается, что в клубе не совсем довольны выступлением команды в текущем сезоне и уже появилась информация, что Конте точно покинет свой пост после этой игры.

«Удинезе»

Турнирное положение: команда из Удине провела сезон в своем стиле и является середняком лиги.

«Черно-белые» за 37 туров смогли набрать 50 очков и расположились на десятой строчке в турнирной таблице Серии А.

Удинцы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей перед последним туром — 45:47.

Последние матчи: в прошлых турах «зебры» проиграли «Кремонезе» (0:1), но выиграли у «Кальяри» (2:0) и «Торино» (2:0).

До этого же удинский коллектив сыграл вничью с «Лацио» (3:3) и уступил «Парме» (0:1).

Не сыграют: травмированы Николо Дзаньоло и Алессандро Заноли, а дисквалифицирован Хассан Камара.

Состояние команды: подопечные Косты Руньяича не поднимутся выше 9-го места и не опустятся ниже 11-й строчке. В любом случае «Удинезе» финиширует выше, чем в прошлом сезоне, когда был 12-м.

Думается, что в следующем сезоне все будет примерно тоже самое — «Удинезе» не будет бороться за еврокубки, но и вылет команде грозить не будет.

Статистика для ставок

«Наполи» проиграл 1 из последних 4 матчей

«Удинезе» выиграл 2 из последних 3 матчей

В последнем очном поединке команд «Удинезе» победил «Наполи» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Удинезе» — в 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Наполи» играет дома, сильнее соперника и должен побеждать.

Ставка: победа «Наполи» с форой-1 за 1.90.

Прогноз: команды играют достаточно результативно и должны поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.00.