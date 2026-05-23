прогноз на матч Серии А, ставка за 2.04

24 мая в 38‑м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Кальяри». Начало встречи — 21:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Милан — Кальяри с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Милан»

Турнирное положение: за тур до конца чемпионата «Милан» занимает третье место в таблице Серии А с 70 очками.

Последние матчи: в 37‑м туре команда Макса Аллегри выиграла в гостях у «Дженоа» со счётом 2:1. Игра получилась не самой простой для «Милана»: после первого тайма не было забитых мячей, и только после перерыва Нкунку с пенальти и Атекаме смогли отличиться и принести три очка россонери.

Ранее было поражение дома от «Аталанты» (2:3) и в гостях от «Сассуоло» (0:2).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: «Милан» продолжает ожесточённую борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Именно такую цель клуб и тренерский штаб обозначили на этот чемпионат. Несмотря на ужасную игру в последнее время, миланский клуб имеет отличные шансы вернуться в главный европейский турнир, так как имеет отрыв в два очка.

«Кальяри»

Турнирное положение: сейчас «Кальяри» занимает 16‑е место в таблице Серии А с 40 очками.

Последние матчи: домашняя игра с «Торино» получилась неплохой для сардинцев и принесла победу со счётом 2:1. Команда пропустила первой, но ещё до перерыва отличилась дважды после ударов Себастьяна Эспозито и Мины, а во втором тайме удержала преимущество.

До этого было поражение на своём поле от «Удинезе» (0:2) и ничья в гостях с «Болоньей» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Идрисси (з), Феличи (з), Паволетти (н).

Состояние команды: первый сезон Фабио Пизакане во главе «Кальяри» получился противоречивым и очень нестабильным. Команда здорово начала сезон, показывала яркий футбол, но потом пошли проблемы и потеря очков. Тем не менее задача остаться в Серии А выполнена, а на горизонте зажглась новая звёздочка — Марко Палестра.

Статистика для ставок

В первом круге «Кальяри» уступил дома со счётом 0:1.

В прошлом сезоне обе встречи закончились вничью (1:1, 3:3).

В позапрошлом сезоне «Милан» разгромил своего соперника (4:1, 5:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» — 1,28; на «Кальяри» — 12,5; ничью букмекеры оценивают в 5,90.

Тотал меньше 2,5 — 2,16; а тотал больше 2,5 — 1,71.

Прогноз: «Кальяри» традиционно более домашняя команда, чем гостевая, к тому же не очень мотивированная в этой игре. Хоть «Милан» и далёк от оптимальной формы, он всё‑таки должен добыть трудную победу.

2.04 Победа «Милана» плюс тотал меньше 3,5

Основная ставка: победа «Милана» плюс тотал меньше 3,5 за 2,04.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант на голы в первом тайме.

2.25 Тотал первого тайма меньше 1

Дополнительная ставка: первый тайм — тотал меньше 1 за 2,25.